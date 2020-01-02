Yeni yılda pasaportsuz gidilebilen yerler tercih edildi - Son Dakika

Uçak bileti sitesi Enuygun.com'dan bilet satın alanlar, yılbaşı tatilinde yurt dışında en çok, pasaportsuz ve vizesiz gidilebilen yerlere uçtu.



Enuygun.com açıklamasına göre, şirketten bilet satın alanlar, yılbaşı tatilinde yurt dışında en çok, pasaportsuz ve vizesiz gidilebilen KKTC, Kiev, Odessa ve Bakü gibi yerlere uçtu. Yurt içinde ise gözde rotalar İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara ve Adana oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, " Kıbrıs, Kiev ve Odessa yılbaşı tatili için en çok bilet sattığımız destinasyonlar oldu. Bu şehirleri Bakü ile Avrupa'nın popüler şehirleri Paris ve Amsterdam izliyor. Yurt içinde ise en çok İstanbul'a seyahat için bilet alındı. Gerek akraba ve tanıdıklarını ziyaret etmek gerekse bu güzel kenti keşfetmek isteyenler, yeni yıl tatili için İstanbul'a geldi. İstanbul'u İzmir, yılbaşı otel programlarıyla dikkati çeken Antalya, Ankara ve Adana gibi şehirler izledi." ifadelerini kullandı.



"Her dört kişiden biri tatilini birleştirdi"

Bu sene Enuygun.com'dan bilet satın alanların yüzde 25'inin yılbaşı tatilini birleştirdiğini aktaran Hacıbayramoğlu, "Kullanıcılarımız, 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil olduğu için 30-31 Aralık günleri izin alarak veya yeni yılın ilk günleri olan 2 Ocak Perşembe ve 3 Ocak Cuma günü izin alarak tatillerini birleştirmeyi tercih etti. Böylece yeni yıla kısa soluklu bir tatille 'merhaba' demiş oldular." değerlendirmesinde bulundu.