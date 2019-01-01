Son Dakika Haberleri: Yeni Yılda Polisten Kaçak İçki Operasyonu

Yeni Yılda Polisten Kaçak İçki Operasyonu

1 saat önce

Balıkesir'de İstanbul'dan getirdikleri kaçak içkileri satmak isteyen şahıslar yakalandı.

Yeni Yılda Polisten Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Balıkesir'de İstanbul'dan getirdikleri kaçak içkileri satmak isteyen şahıslar yakalandı.

Edinilen bilgiye Balıkesir Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, S.Ç.'nin İstanbul'dan temin ettiği kaçak içkileri Balıkesir'de pazarladığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, satış pazarlığı yapan F.M.A. ve S.Ç.'yi suç üstü yakaladı. Yakalanan kişilerde 44 şişe çeşitli markalarda içki ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:39 Kaynak: İHA

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