Yeni yılda satın alınacak en iyi 3 kripto para birimi: Ethereum, Solana ve HUH Token - Son Dakika

Ethereum kripto dünyasını etkilemeye devama ediyor

Ethereum'un (ETH), bazı kripto para birimlerinin sahip olduğu gibi önümüzdeki 12 ay içinde 100 kattan daha fazla getiri sağlaması pek olası görünmüyor. Bununla birlikte bu yıl zaten 6 kattan fazla bir kazanç sağlayan Ethereum için oldukça etkileyici bir adıma işaret ediyor. Bununla birlikte, Ethereum'un bu listeye dahil edilmesinin birincil nedeni olarak hali hazırdaki piyasa değeri açısından 2. en büyük kripto para birimi olması olarak öne sürülüyor. Konuya dair bazı yorumlarda ise Bitcoin'i tahttan indirip en üst sıralarda yer alacağına inanıyor.

Ethereum birçok para birimine ev sahipliği yapıyor

Ethereum'un birincil avantajı, akıllı sözleşmeleri destekleyen en yaygın kullanılan blok zinciri platformu olması ve diğer kripto para birimlerinden daha fazla gerçek dünya faydası sağlaması olarak kabul ediliyor.Kripto para birimleri, gerçek dünya değerinden yoksun oldukları için sık sık azarlanırken, Ethereum, pratik, gerçek dünya uygulamalarının bolluğunu defalarca kanıtladı. Ethereum, binlerce merkezi olmayan uygulamaya güç sağlayarak platformu şu anda bir dizi popüler kripto para birimine ev sahipliği yapar hale getirdi. 2022'de ise Ethereum 2.0'a yükseltileceği konuşuluyor. Değişiklikler platformun ölçeklenebilirliğini ve güvenliğini önemli ölçüde artıracağını öngörüyor. Tüm bu değişiklikler göz önünde bulundurulduğunda ise bu kripto para biriminin herhangi bir kripto portföyü için listede ilk sırada yer alması gerektiğine işaret ediyor.

Aralık ayının ikinci gözdesi: Solana

Aralık ayındaki ikinci kripto para seçimi olarak Ethereum'un en güçlü rakibi olan Solana (SOL) öne çıkıyor. Solona yaklaşık 63 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve bu da onu dünyanın beşinci en büyük kripto para birimi haline getiriyor. Özellikle Solana'nın Mart 2020'deki lansman tarihi göz önüne alındığında dikkate değer görülmesinin yanı sıra kripto para birimi bu yıl %11,500'den fazla arttı. Ethereum'da olduğu gibi, Solana da çok çeşitli gerçek dünya uygulamalarını yapmayı hedefleyerek dünyanın en hızlı büyüyen blok zinciri teknolojileri arasında yer almayı planlıyor. Solana ekosistemi şu anda merkezi olmayan finans (DeFi) uygulamalarından oyunlara ve finansal olmayan işlemlere (NFT'ler) kadar yaklaşık 500 projeyi destekliyor.

Solona Ethereum'u geçiyor

Solana, bazı uygulamalarıyla Ethereum'un önüne geçiyor. Solana'nın işlem maliyetleri şu anda 0,01 doların altındayken gelecek dönemde de son derece düşük kalması bekleniyor. Tabii ki, Ethereum 2.0 yükseltmesi dinamikleri önemli ölçüde değiştirme potansiyeline sahip. Tahminlere göre halihazırda önemli bir çekişmeyi kazanmış olan ve hızla Ethereum'u yakalayan Solana çok daha fazla mücadele edecek. Piyasaya dair yorumlarda, Solana riskli olmaya devam ederken, genel olarak kripto para birimlerinin fiyatlarında önemli ve sürekli bir düşüşün dışında, 2022 ve sonrasında önemli kazanımlar sağlamaya devam edecekleri öngörülüyor.

HUH Token yeni yılın gözdesi!

HUH Token (HUH), yeni piyasaya sürüldüğü ve henüz kendini kurmadığı için bu listedeki kripto para birimleri arasında en benzersiz olana karşılık geliyor. Bununla birlikte, Shiba Inu ve Floki Inu'da gördüğümüz gibi, bu tür kripto para birimlerine erken başlamak göz kamaştırıcı getirilerle sonuçlanabiliyor. Örneğin, yılın başında Shiba Inu'ya 150 dolarlık bir yatırım sahiplerini şimdiden milyoner yapıyor. HUH Token, başka bir meme tokeninden daha fazlası olmayı hedefliyor ve yakın zamanda yayınlanan e-kitapta gerçek dünyada fayda ve değer elde etme stratejisini detaylandırıyor.

HUH Token hedeflerini anlatıyor

E-kitapta belirtildiği gibi, "HUH Token'ın hayali, herkesin ürettiği verilerden yararlandığı merkezi olmayan bir meta veri tabanıdır. Bilgi, fikir, görüntü, ses veya başka bir öz-bağımlılık biçimi olsun, etkileşim yoluyla oluşturulan verileri içeriyor. HUH Token yaratıcıları etkinin daha da artması için paylaşılması gereken bir para birimi olduğuna inanıyor.Bu "belirteçleştirme" etkisi kavramı, kripto para birimi alanında duyulmamış ve yaratıcı ve etkileyici topluluklarla rezonansa girme potansiyeline sahip. Müzisyenler, sanatçılar ve etkileyiciler, bu kripto para birimini ve ilişkili sosyal ağı "MetHUH"u, eserlerinden para kazanmak veya HUH Jetonlarını değiştirerek "etkilemek" için kullanabilirler. Lansmanı bu yana %400'ün üzerine çıkan HUH Token'ın için ise yorumcular erken dönemde çok fazla hareketlilik bekleyebiliyor. Fakat güçlü temeller ve gerçek dünyadaki faydası ile HUH Token bir sonraki kripto milyoner üreticisi olabilir.

Website: https://huh.social

HUH Official Swap- https://swap.huh.social/

Telegram: https://t.me/HUHTOKEN