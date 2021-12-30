Üye Girişi
Yeni yılda satın alınacak en iyi 3 kripto para birimi: Ethereum, Solana ve HUH Token - Son Dakika

Yeni yılda satın alınacak en iyi 3 kripto para birimi: Ethereum, Solana ve HUH Token

30.12.2021 09:36
İlandır
Yeni yılda satın alınacak en iyi 3 kripto para birimi: Ethereum, Solana ve HUH Token

Bitcoin ve Ethereum'un Aralık 2020 ile Ocak 2021 arasında 2 katından fazla değer kazanmasıyla birlikte kripto para piyasası yeni yıl sezonunda büyük kazançlar elde etti ve zaten %400'ün üzerinde yükselen HUH Token'ı piyasaya sürülmesine motivasyon kaynağı oldu. Peki yeni yılda yatırımcılar hangi para birimlerine yatırım yapacak?

Ethereum kripto dünyasını etkilemeye devama ediyor

Ethereum'un (ETH), bazı kripto para birimlerinin sahip olduğu gibi önümüzdeki 12 ay içinde 100 kattan daha fazla getiri sağlaması pek olası görünmüyor. Bununla birlikte bu yıl zaten 6 kattan fazla bir kazanç sağlayan Ethereum için oldukça etkileyici bir adıma işaret ediyor. Bununla birlikte, Ethereum'un bu listeye dahil edilmesinin birincil nedeni olarak hali hazırdaki piyasa değeri açısından 2. en büyük kripto para birimi olması olarak öne sürülüyor. Konuya dair bazı yorumlarda ise Bitcoin'i tahttan indirip en üst sıralarda yer alacağına inanıyor.

Ethereum birçok para birimine ev sahipliği yapıyor

Ethereum'un birincil avantajı, akıllı sözleşmeleri destekleyen en yaygın kullanılan blok zinciri platformu olması ve diğer kripto para birimlerinden daha fazla gerçek dünya faydası sağlaması olarak kabul ediliyor.Kripto para birimleri, gerçek dünya değerinden yoksun oldukları için sık sık azarlanırken, Ethereum, pratik, gerçek dünya uygulamalarının bolluğunu defalarca kanıtladı. Ethereum, binlerce merkezi olmayan uygulamaya güç sağlayarak platformu şu anda bir dizi popüler kripto para birimine ev sahipliği yapar hale getirdi. 2022'de ise Ethereum 2.0'a yükseltileceği konuşuluyor. Değişiklikler platformun ölçeklenebilirliğini ve güvenliğini önemli ölçüde artıracağını öngörüyor. Tüm bu değişiklikler göz önünde bulundurulduğunda ise bu kripto para biriminin herhangi bir kripto portföyü için listede ilk sırada yer alması gerektiğine işaret ediyor.

Yeni yılda satın alınacak en iyi 3 kripto para birimi: Ethereum, Solana ve HUH Token

Aralık ayının ikinci gözdesi: Solana

Aralık ayındaki ikinci kripto para seçimi olarak Ethereum'un en güçlü rakibi olan Solana (SOL) öne çıkıyor. Solona yaklaşık 63 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve bu da onu dünyanın beşinci en büyük kripto para birimi haline getiriyor. Özellikle Solana'nın Mart 2020'deki lansman tarihi göz önüne alındığında dikkate değer görülmesinin yanı sıra kripto para birimi bu yıl %11,500'den fazla arttı. Ethereum'da olduğu gibi, Solana da çok çeşitli gerçek dünya uygulamalarını yapmayı hedefleyerek dünyanın en hızlı büyüyen blok zinciri teknolojileri arasında yer almayı planlıyor. Solana ekosistemi şu anda merkezi olmayan finans (DeFi) uygulamalarından oyunlara ve finansal olmayan işlemlere (NFT'ler) kadar yaklaşık 500 projeyi destekliyor.

Solona Ethereum'u geçiyor

Solana, bazı uygulamalarıyla Ethereum'un önüne geçiyor. Solana'nın işlem maliyetleri şu anda 0,01 doların altındayken gelecek dönemde de son derece düşük kalması bekleniyor. Tabii ki, Ethereum 2.0 yükseltmesi dinamikleri önemli ölçüde değiştirme potansiyeline sahip. Tahminlere göre halihazırda önemli bir çekişmeyi kazanmış olan ve hızla Ethereum'u yakalayan Solana çok daha fazla mücadele edecek. Piyasaya dair yorumlarda, Solana riskli olmaya devam ederken, genel olarak kripto para birimlerinin fiyatlarında önemli ve sürekli bir düşüşün dışında, 2022 ve sonrasında önemli kazanımlar sağlamaya devam edecekleri öngörülüyor.

HUH Token yeni yılın gözdesi!

HUH Token (HUH), yeni piyasaya sürüldüğü ve henüz kendini kurmadığı için bu listedeki kripto para birimleri arasında en benzersiz olana karşılık geliyor. Bununla birlikte, Shiba Inu ve Floki Inu'da gördüğümüz gibi, bu tür kripto para birimlerine erken başlamak göz kamaştırıcı getirilerle sonuçlanabiliyor. Örneğin, yılın başında Shiba Inu'ya 150 dolarlık bir yatırım sahiplerini şimdiden milyoner yapıyor. HUH Token, başka bir meme tokeninden daha fazlası olmayı hedefliyor ve yakın zamanda yayınlanan e-kitapta gerçek dünyada fayda ve değer elde etme stratejisini detaylandırıyor.

HUH Token hedeflerini anlatıyor

E-kitapta belirtildiği gibi, "HUH Token'ın hayali, herkesin ürettiği verilerden yararlandığı merkezi olmayan bir meta veri tabanıdır. Bilgi, fikir, görüntü, ses veya başka bir öz-bağımlılık biçimi olsun, etkileşim yoluyla oluşturulan verileri içeriyor. HUH Token yaratıcıları etkinin daha da artması için paylaşılması gereken bir para birimi olduğuna inanıyor.Bu "belirteçleştirme" etkisi kavramı, kripto para birimi alanında duyulmamış ve yaratıcı ve etkileyici topluluklarla rezonansa girme potansiyeline sahip. Müzisyenler, sanatçılar ve etkileyiciler, bu kripto para birimini ve ilişkili sosyal ağı "MetHUH"u, eserlerinden para kazanmak veya HUH Jetonlarını değiştirerek "etkilemek" için kullanabilirler. Lansmanı bu yana %400'ün üzerine çıkan HUH Token'ın için ise yorumcular erken dönemde çok fazla hareketlilik bekleyebiliyor. Fakat güçlü temeller ve gerçek dünyadaki faydası ile HUH Token bir sonraki kripto milyoner üreticisi olabilir.

Website: https://huh.social

HUH Official Swap- https://swap.huh.social/

Telegram: https://t.me/HUHTOKEN

YORUMLAR
500

Ethereum, Kripto, Solana, token, Advertorial Sondakika, Son Dakika

Son Dakika Advertorial Sondakika Yeni yılda satın alınacak en iyi 3 kripto para birimi: Ethereum, Solana ve HUH Token - Son Dakika


Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, takipçisinin yaptığı yorumla adeta çıldırdı Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, takipçisinin yaptığı yorumla adeta çıldırdı         
09:29
Diyanet'ten yılbaşı fetvası: Piyango bileti almak, içki içmek helal değil Diyanet'ten yılbaşı fetvası: Piyango bileti almak, içki içmek helal değil         
09:16
Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Osman Bey ağabeyi Gündüz ile yüzleşti mi? Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Osman Bey ağabeyi Gündüz ile yüzleşti mi?         
08:59
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı         
14:57
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde, Paris'tekiler sahte! Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde,..         
14:11
Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek..         
13:55
Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini ateşe verdi! Korkudan eve adım atamıyorlar Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini ateşe verdi! Korkudan eve adım atamıyorlar         
12:04

Son Dakika Haberleri
09:28 Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, takipçisinin yaptığı yorumla adeta çıldırdı
09:24 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil
09:19 Güne yükselişle başlayan dolar 13.40 seviyesini gördü
09:18 İstanbul'da yılın ilk günü toplu taşıma ücretsiz! 24 saat sürecek
09:15 Diyanet'ten yılbaşı fetvası: Piyango bileti almak, içki içmek helal değil
09:11 Annemizi Saklarken dizisinde ilginç son! Handan hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşıyor
09:06 Sadakatsiz 45. bölümüyle dün ekranlara geldi! İşte yaşananlar
09:04 "İmamoğlu görevden alınmalı" diyen Bahçeli: Ya İstanbul'un suyuna zehir karıştırırlarsa
08:58 Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Osman Bey ağabeyi Gündüz ile yüzleşti mi?
08:54 Altın ne kadar oldu? 30 Aralık gram, çeyrek altın kaç TL?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 09:47:10. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni yılda satın alınacak en iyi 3 kripto para birimi: Ethereum, Solana ve HUH Token - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement