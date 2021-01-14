Yeni yılda, sigarayı bırakıp sağlıklı hayata adım at - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Eğitim ve İdari Sorumlusu, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Güzin Zeren Öztürk, yeni yılda sağlıklı hayata adım atmak için sigarayı bırakma kararının yerinde bir davranış olacağını söyledi.

Öztürk, yaptığı açıklamada, sigaranın sağlık üzerindeki olumsuz etkisine değinerek, sigara içmenin başta kalp ve solunum yolu hastalıkları olmak üzere 20'den fazla farklı kanser türü için risk faktörü olduğunu anlattı.

Akciğer kanserinin yüzde 90'ı sigara nedeniyle meydana gelirken, ayrıca gırtlak, ağız boşluğu, yemek borusu, mide, kolon, pankreas, böbrek, mesane, meme ve rahim ağızı kanserlerinin oluşumunda da sigaranın etkin rolü olduğunu vurgulayan Öztürk, insanlardaki kanserlerin yaklaşık üçte birinden sigaranın sorumlu tutulduğunu dile getirdi.

Öztürk, her yıl 8 milyondan fazla insanın sigara kullanımına bağlı nedenlerle öldüğünü, dünya genelinde çocukların yüzde 40'ının pasif içiciliğe maruz kaldığını ifade etti.

Salgın nedeniyle zor geçen 2020'nin sağlığın önemini hatırlattığını belirten Öztürk, şöyle devam etti:

"İnsanlar yeni yılı yeni başlangıçları için adım olarak görmekte ve bu dönemde maddi ve manevi pek çok konuda kendini motive edip plan yapmaktadır. Sigara içen bir bireyin, yeni ve sağlıklı bir hayata atılacak ilk adım olarak sigarayı bırakmaya karar vermesi çok yerinde olacaktır. Aslına bakılırsa sigara bırakmanın yaşı ve zamanı yoktur. Sigara içimi irade veya zayıflık kavramlarıyla ilişkisi olmayan bağımlılık kapsamında değerlendirilen ve tedavisi gereken bir durumdur. Asla geç ya da erken diye bir kavram kullanılamaz. Bu nedenle tedavi kişiseldir. Sigara içimini başlatan ve tetikleyen faktörlerin ayrıştırılması ve bu faktörlere müdahale edilmesi için bireyin ayrıntılı değerlendirilmesi gerekir. Bırakma sonrası tekrar içmeye başlama bir başarısızlık olarak değerlendirilmemeli, kaynaklanan neden tespit edilerek ortadan kaldırılması için çeşitli yöntemler aranmalıdır. Unutulmamalıdır ki içim süresi uzadıkça zarar fazlalaştığı bilindiği gibi bırakılmanın başlamasıyla vücutta da iyileşme başlamaktadır. Bu nedenle sigara bırakmak için zaman kaybetmeden bilgi ve yardım almak esastır."

Doç. Dr. Güzin Zeren Öztürk, sigara bırakma konusunda bilgi almak isteyenlerin Sağlık Bakanlığının hizmete sunduğu Alo 171 sigara bırakma danışma hattı ve www.alo171.saglik.gov.tr/ web sitesinden faydalanabileceğini ifade ederek, yine birçok ilde en az bir tane Sigara Bırakma Polikliniği (SBP) olduğunu, İstanbul Avrupa yakasında 22, Anadolu yakasında ise 15 olmak üzere toplam 37 SBP bulunduğunu söyledi.