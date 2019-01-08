Yeni Yılda Sosyal Medyanın Liderleri Belli Oldu

Markaların sosyal medya performanslarını istatiksel verilere göre değerlendiren sosyal medya marka endeksi SocialBrands Ocak ayı listesi yayınladı.

Markaların sosyal medya performanslarını istatiksel verilere göre değerlendiren sosyal medya marka endeksi SocialBrands Ocak ayı listesi yayınladı. 1-31 Aralık tarihlerinde sosyal medyanın en başarılı markaları arasında gösterdikleri yüksek performans ile listenin ilk 3 sırasında Madame Coco, Ziraat Bankası ve Türk Hava Yolları yer aldı.



Zirvede Madame Coco, Ziraat Bankası ve Türk Hava Yolları



33 binden fazla sosyal medya marka hesabını tamamen veriye dayalı olarak değerlendiren SocialBrands Ocak ayı listesinde zirvedeki marka Madame Coco oldu. Madame Coco, sosyal medya hesapları aracılığıyla takipçileri ile düzenlediği ödüllü yarışmalar ile ay içerisinde dikkat çekti. Listenin ikinci sırasındaki Ziraat Bankası, kuruluşunun 155. yılı için hazırladığı "Yeşilçam" reklam filmi ile sosyal medya kullanıcılarının büyük beğenisini topladı. Top 100 listesinin üçüncü sırasında yer alan marka ise ay boyunca gösterdiği etkili performans ile Türk Hava Yolları oldu.



34 bin marka hesabından 1,66 milyon ileti



Tüm sosyal medya kanallarında 34 bin 712 marka hesabı tarafından paylaşılan toplam 1 milyon 661 bin 827 sosyal medya iletisi ve 986 milyondan fazla kullanıcı etkileşiminin incelendiği SocialBrands Ocak sonuçlarında bu ay ilk 10'da yer alan diğer markalar sırasıyla Zen Pırlanta, İnci Akü, Ford Türkiye, FLO, English Home, Enza Home ve Mercedes-Benz Türkiye oldu.



Öne çıkan paylaşımlar



1-31 Aralık döneminde tüm sosyal medya kanallarında markaların yılbaşına özel hazırladıkları çalışmalar ön planda oldu. Maximum Kart, yeni yıla özel hazırladığı enerjik klip ile dikkat çekti. Gelenekselleşen şarkı serisinde "Sen Bu Yıla Bayılacaksın" şarkısını ise yine Mert Fırat seslendirdi.



Allianz Türkiye'nin, "Dünya tersine dönse bile Allianz seninle" mesajını verdiği reklam filmi öne çıkan çalışmalar arasında yerini aldı. Takipçileri ile samimi ilişkiler kuran Haluk Levent'in yeni yılda bencilliği öğütleyerek dünyanın tersine döndüğünü düşürten reklam filmi sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.



SocialBrands veri analitiği ödülleri



Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliği ile düzenlenen Social Media Awards Turkey'in ana bölümlerinden birini SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri oluşturuyor. Yarışmanın başvuru gerektirmeyen bu bölümünde, 1 Mart 2018 - 1 Mart 2019 döneminin SocialBrands puanları incelenerek her kategorinin en başarılı markaları düzenlenen törende ödüllendirilecek. - İSTANBUL

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