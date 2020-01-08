Yeni yılda sosyal medyanın liderleri belli oldu - Son Dakika
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Yeni yılda sosyal medyanın liderleri belli oldu

7 saat önce

Farklı mecralarda 47 binden fazla marka hesabını tamamen istatistiksel verilere göre değerlendiren sosyal medya marka endeksi SocialBrands, Ocak ayı sonuçlarını açıkladı.

Yeni yılda sosyal medyanın liderleri belli oldu, System.String[]

Farklı mecralarda 47 binden fazla marka hesabını tamamen istatistiksel verilere göre değerlendiren sosyal medya marka endeksi SocialBrands, Ocak ayı sonuçlarını açıkladı.

SocialBrands, her ay Türkiye'nin en kapsamlı sosyal medya performans incelemesini gerçekleştirip sonuçları kamuoyuyla paylaşıyor. SocialBrands verilerine göre Ocak ayının lider markası English Home.

Sosyal medyada ocak ayının en iyileri: English Home, Netflix ve Madame Coco!

English Home, 1-31 Aralık döneminde gösterdiği etkili sosyal medya performansıyla SocialBrands Ocak ayı Top100 listesinin zirvesinde yer aldı. Sosyal medya hesapları aracılığıyla düzenlediği ödüllü kampanyalarıyla takipçilerinden yüksek etkileşim toplayan English Home, Aralık ayının en başarılı markası oldu. Platformunda yer alan dizi ve filmler hakkında ürettiği eğlenceli içerikleriyle sosyal medyada yüksek etkileşim toplayan Netfilix listenin ikinci sırasında yer alırken, Madame Coco ay boyunca yoğun ilgi gören üçüncü marka oldu.

SocialBrands, 47 bin marka hesabından 1 milyon 789 bin iletiyi inceledi

SocialBrands her ay olduğu gibi aralık ayında da markaların performanslarını 30'dan fazla istatistiksel kritere göre değerlendirdi. Bu değerlendirmeler sırasında markalara ait 47 bin 603 hesaptan paylaşılan 1 milyon 789 bin ileti ve 1 milyar 358 milyon kullanıcı etkileşimi SocialBrands algoritması tarafından incelendi.

Ocak ayı listesinde ilk 10'da yer alan diğer markalar ise sırasıyla şöyle oldu: Baykar Savunma, Ziraat Bankası, İnci Akü, Zen Pırlanta, Mutlu Akü, Samsung ve Beko.

Aralık ayında sosyal medyada en çok dikkat çeken paylaşımlar

Baykar Savunma'nın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ve Türkiye'nin en gelişmiş özelliklere sahip insansız hava aracı olan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracını'nın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi ile ilgili sosyal medya paylaşımları, tüm kanallarda yüksek etkileşime ulaştı.

Samsung Türkiye'nin internetin sorumlu kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak için başlattığı "İnterneti Tadında Kullan" isimli dijital farkındalık kampanyası ile ilgili içerikleri sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü.

SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri

BoomSonar ve Marketing Türkiye iş birliği ile düzenlenen Social Media Awards Turkey'in ana bölümlerinden birini SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri oluşturuyor. Yarışmanın başvuru gerektirmeyen bu bölümünde, 1 Mart 2019 - 1 Mart 2020 döneminin SocialBrands puanları incelenerek her kategorinin en başarılı markaları düzenlenen törende ödüllendiriliyor.

SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri ve Social Media Awards Turkey hakkında detaylı bilgi için www.socialmediaawardsturkey.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

(İHA)

Türkiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:00 Kaynak: İHA
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