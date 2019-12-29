Yeni yılda termal otel tercihi - Son Dakika

KÜTAHYA Emet Termal Resort & Spa İşletme Müdürü Ramazan Sezer, yeni yıl tatilinden dolayı doluluk oranlarının yüzde 95 seviyesini yakaladığını söyledi.

Yeni yıla çok az bir zaman kala yılbaşı tatili değerlendirmeleri başladı. Stres atıp doğa ile iç içe güzel vakit geçirmek isteyen tatilciler için mevsim itibarıyla ayrıca yaz turizminin aksine, uygun konaklama fiyatlarıyla da dikkat çeken termal oteller tatilciler açısından büyük bir avantaj haline geldi. Karaderili Şirketler Grubunun işlettiği 250 yatak kapasiteli, 97 bin metrekare doğa içerisindeki Kütahya Emet Termal Resort & Spa İşletme Müdürü Ramazan Sezer, yeni yıl tatilinden dolayı doluluk oranlarının yüzde 95 seviyesini yakaladığını söyledi.