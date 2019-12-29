Yeni yılda termal otel tercihi - Son Dakika
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Yeni yılda termal otel tercihi

6 saat önce

KÜTAHYA Emet Termal Resort & Spa İşletme Müdürü Ramazan Sezer, yeni yıl tatilinden dolayı doluluk oranlarının yüzde 95 seviyesini yakaladığını söyledi.

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KÜTAHYA Emet Termal Resort & Spa İşletme Müdürü Ramazan Sezer, yeni yıl tatilinden dolayı doluluk oranlarının yüzde 95 seviyesini yakaladığını söyledi.

Yeni yıla çok az bir zaman kala yılbaşı tatili değerlendirmeleri başladı. Stres atıp doğa ile iç içe güzel vakit geçirmek isteyen tatilciler için mevsim itibarıyla ayrıca yaz turizminin aksine, uygun konaklama fiyatlarıyla da dikkat çeken termal oteller tatilciler açısından büyük bir avantaj haline geldi. Karaderili Şirketler Grubunun işlettiği 250 yatak kapasiteli, 97 bin metrekare doğa içerisindeki Kütahya Emet Termal Resort & Spa İşletme Müdürü Ramazan Sezer, yeni yıl tatilinden dolayı doluluk oranlarının yüzde 95 seviyesini yakaladığını söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirleri ağırlayacakları için mutlu olduklarını ifade eden Sezer, "Geçtiğimiz haftaki rezervasyonlar ile yeni yıl tatilini bir hafta öncesinde yüzde 95 doluluk oranı ile geçireceğimizi netleştirdik. Ülkenin dört bir yanından konuklarımız olacak. Yeni yıl tatilini yoğun geçireceğiz. Emet ilçemizin doğasından faydalanmak, dinlenmek, huzurlu bir şekilde tatil geçirmek isteyen ailelerimiz için tüm sosyal donatılarımız ile hazır bir şekilde ağırlamak için hazırız. Lokasyon ve 4 farklı termal su, büyük şehirlerin stresinden uzakta, yüz bin metrekare doğa ile iç içe, organik ürünlerden oluşan Osmanlı Mutfağı ağırlıklı restoranlarımız ve Yosun Havuzumuza gelen yoğun talep bizleri çok mutlu ediyor" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:36 Kaynak: DHA
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