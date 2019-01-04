Yeni Yılda Unionpay'den 821 Milyar Yuanlık Harcama

China UnionPay tarafından açıklanan verilere göre, üç gün süren tatil sırasında UnionPay ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilen harcamalar, 821 milyar 700 milyon yuana ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 arttı. Böylece bu alanda yeni bir rekor kırıldı.

Verilere göre, tatil sırasında yurtiçinde yiyecek ve içecek sektöründe UnionPay aracılığıyla yapılan tüketim hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,2; havayolu, demiryolu, karayolu ve benzin gibi ulaşımla ilgili alanlardaki tüketim hacmi de yüzde 22,3 arttı. Söz konusu harcamalar arasında, arabayla yapılan seyahatlerin benzin harcamalarındaki yüzde 51,3'lük artış dikkat çekiyor.

Veriler ayrıca, UnionPay'ın Çinlilerin yurtdışı seyahatinde kullandığı en önemli ödeme araçlarından biri olduğunu ortaya koydu.