Son Dakika Haberleri: Yeni Yılda Unionpay'den 821 Milyar Yuanlık Harcama

Yeni Yılda Unionpay'den 821 Milyar Yuanlık Harcama

1 saat önce

Çin'de, 2019'un yeni yıl tatilinde UnionPay üzerinden gerçekleştirilen harcamaların 821 milyar 700 milyon yuana ulaşmasıyla, bu alanda yeni bir rekora imza atıldı.

Yeni Yılda Unionpay'den 821 Milyar Yuanlık Harcama, System.String[]

China UnionPay tarafından açıklanan verilere göre, üç gün süren tatil sırasında UnionPay ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilen harcamalar, 821 milyar 700 milyon yuana ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 arttı. Böylece bu alanda yeni bir rekor kırıldı.

Verilere göre, tatil sırasında yurtiçinde yiyecek ve içecek sektöründe UnionPay aracılığıyla yapılan tüketim hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,2; havayolu, demiryolu, karayolu ve benzin gibi ulaşımla ilgili alanlardaki tüketim hacmi de yüzde 22,3 arttı. Söz konusu harcamalar arasında, arabayla yapılan seyahatlerin benzin harcamalarındaki yüzde 51,3'lük artış dikkat çekiyor.

Veriler ayrıca, UnionPay'ın Çinlilerin yurtdışı seyahatinde kullandığı en önemli ödeme araçlarından biri olduğunu ortaya koydu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:20 Kaynak: Bültenler

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