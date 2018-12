Yeni Yıldan Tek İstekleri Savaşın Bitmesi ve Evlerine Dönebilmek

Ülkelerinde 2011'den bu yana devam iç savaş nedeniyle Türkiye 'ye sığınan Suriyeliler, yeni bir yıla daha ülkelerinden ayrı, vatan ve geride bıraktıkları akrabalarının hasretiyle geçirmenin burukluğunu yaşıyor. Hatay 'ın merkez Antakya ilçesinde kiraladıkları evlerde yaşayan Suriyeliler, 2019'da savaşın bitmesini ve huzurla ülkelerine dönebilmeyi temenni etti.Yaklaşık 2 yıl önce Suriye'nin İdlib kentinden Türkiye'ye sığınan Lina Duveydi, eşini savaşta, 1 çocuğunu da böbrek hastalığından kaybettiğini, geriye kalan 4 çocuğuyla yaşama tutunmaya çalıştığını anlattı. Almanya 'da çalışan oğlunun gönderdiği harçlıkla geçimlerini sağladıklarını anlatan Duveydi, "Allah'tan yeni yılda tek isteğim ülkemize geri dönmek. Çocuklarımla eskiden olduğu gibi bir araya gelmek istiyorum. Kızımın birini böbrek hastalığından kaybettim, küçük oğlum da aynı hastalığı yaşıyor, Allah'tan bir de oğlumun şifa bulmasını istiyorum." dedi.Yaklaşık 4 yıl önce bombalanan evlerinde yaşamını yitiren kardeşi ve yengesinin çocuklarıyla Türkiye'ye sığınan Neja Şuap ise yetim ve öksüz kalan yeğenlerini hayırlı birer evlat olarak yetiştirmek istediğini kaydetti.Yeni yılda tüm acıları unutmak istediklerini ifade eden Şuap, "Yetim ve öksüz kalan 4 yeğenimi alarak Türkiye'ye sığındım. Annem babam Suriye'deki kamplarda kalıyor, temennim bu yılda annemin babamın yanımızda olması, onlar orada çok zor günler geçiriyor çadırlarda. İnşallah bir araya tekrar geliriz. İnşallah ülkemizde tekrar huzur gelir ve bizler de gönül rahatlığıyla ülkemize döneriz. Yeğenlerimi orada büyütmek istiyorum ve ülkelerine hayırlı bir evlat olarak yetişmelerini istiyorum." diye konuştu.Yeğeni Abdullah Şuap ise yeni yılın herkese sağlık getirmesini temenni etti.Evlerinin bombalandığını ve annesiyle babasının can verdiğini gördüğünü anlatan Şuap, "Halam ve kardeşlerimle birlikte Türkiye'ye geldik. Şu an burada okula gidiyoruz. Yeni yılda Suriye'de savaşın bitmesini istiyorum, dedem ve nenemin yanımda olmasını istiyorum." şeklinde konuştu."Burada güvende olsak da boğazımız düğümleniyor"Yaklaşık 2,5 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye sığınan Muhammed İhsan ise yeni yılın başta Müslümanlar olmak üzere tüm insanlara hayırlar getirmesini, ülkesinin de eski günlerdeki gibi huzura kavuşmasını ve evlerine dönmeyi temenni etti.Sihem Hatabi ise yeni yılın Türkiye'de hayırlara vesile olmasını diledi.Tüm insanlık aleminin huzuru için dua ettiğini belirten Hatabi, "Her ne kadar burada güvende olsak da boğazımız düğümleniyor, çünkü ülkemden, ailemden uzağım. Bu yüzden çok üzgünüm. Allah'tan bir an önce ülkeme huzurun gelmesini dilerim. Ülkemize geri dönelim. Ülkemizdeyken savaştan önce yeni yıl kutlamalarında büyük küçük herkes bir arada toplanıp yemekler yenir ve birbirini tebrik ederdi, ancak şimdi akrabalarımızdan ayrıyız ve bunları yaşayamıyoruz." ifadelerini kullandı.