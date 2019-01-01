Yeni Yılı Denizde Karşıladılar
1 saat önce
Antalya'da bir grup vatandaş, yeni yıla denize girerek "merhaba" dedi.
Antalya
'da bir grup vatandaş, yeni yıla denize girerek "merhaba" dedi. Konyaaltı
Plajı'nda toplanan ve kendilerine "Yaz kış denize girenler" adı veren gruptakiler, ateş yakarak eğlendi. Gruptakiler, 2018'nin son dakikasında 10'dan geriye sayarak denize girdi.
Gruptakiler adına konuşan Nail Avcı, 2019'un tüm dünya ve Türkiye
'ye mutluluk getirmesini temenni ederek, " Akdeniz
'in serin sularına sıcacık duygularla girerek 2019'u karşıladık. 2019'da daha çok demokrasi ve hoşgörü diliyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:57 Kaynak: AA
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