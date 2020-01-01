Yeni yılı denizde karşıladılar - Son Dakika
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Yeni yılı denizde karşıladılar

6 saat önce

Antalya'da bir grup vatandaş yeni yıla denize girerek "merhaba" dedi.

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Antalya'da bir grup vatandaş yeni yıla denize girerek "merhaba" dedi.


Konyaaltı Plajı'nda toplanan ve kendilerine "Yaz kış denize girenler" adını veren grup üyeleri, ateş yakarak eğlendi.

Gruptakiler daha sonra 2019'un son dakikasında 10'dan geriye sayarak denize girdi.


Grup üyelerinden Abdullah Kurt, 2020'nin mutluluk getirmesini temenni etti. Kurt her gün denize girdikleri için üşümediklerini, deniz suyu sıcaklığının gayet iyi olduğunu söyledi.

Erol Dağlı da mevsimin kış ve saatin geç olmasına rağmen deniz suyunun çok güzel olduğunu ifade etti. Dağlı, 2020 yılının herkese mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:28 Kaynak: AA
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