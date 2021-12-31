Yeni yılı görev başında karşılayan personeli ziyaret eden Kocaeli Valisi Yavuz Açıklaması - Son Dakika

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yeni yılı görev başında karşılayan güvenlik güçleri, itfaiye çalışanları ve sağlık personelini ziyaret etti.

Kartepe'de Uzunçiftlik Mahallesi'ndeki uygulama noktasına giden Yavuz, burada görev yapan polis ve jandarma personelinin yeni yılını kutladı.

Vali Yavuz'a İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı eşlik etti.

Burada gazetecilere yaptığı açıklamada bulunan Yavuz, Türkiye'nin salgına karşı örnek bir mücadele ve program ortaya koyduğunu, bu sayede can kayıplarının son derece az olduğunu söyledi.

Yavuz, "hiç şüphesiz 2022'nin 2021'den daha iyi bir yıl olacağını" ifade eden şöyle konuştu:

"Bu şehir bilim, sanayi ve teknoloji şehri ve buna yakışır bir performans göstermiştir. İşsizlik rakamları çok düşmüş hatta sanayide bizden 55 bin beden işçisi talep edilmesine rağmen ancak 35 binini karşılayabilmiş durumdayız. Dolayısıyla neredeyse 'Kocaeli ilinde işsizlik yok.' denebilecek seviyedeyiz. Diğer taraftan ihracat rakamlarımız inanılmaz artıyor ve sanayicimiz yeni yatırım yapabilmek için bizden arsa taleplerine devam ediyor. Ümitsiz olmamız için hiçbir sebep yok, 2022'yi bu duygularla karşılıyoruz ve 2022 yılında daha yüksek bir performansla milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

Vali Yavuz, Kocaeli'de geride kalan yaklaşık 1,5 yıllık görev süresi içerisinde girmedikleri sokağın kalmadığını dile getirerek "Herkesi tanıyoruz, bu şehri biliyoruz ve Kocaelililere güveniyoruz. Bir ve beraber olacağız, çok çalışacağız ve ülkemizi daha zengin bir hale getireceğiz." dedi.

Daha sonra İzmit'teki Yahya Kaptan İtfaiye Grubu'nu ziyaret eden Yavuz, burada itfaiye telsizinden kentteki itfaiyecilerin yeni yılını kutladı.

Son olarak İzmit 6 Nolu Acil Sağlık İstasyonuna giden Yavuz, burada görev başındaki sağlık çalışanlarının yeni yılını tebrik etti.