Son Dakika Haberleri: Yeni Yılı Görevlerinin Başında Karşıladılar

Yeni Yılı Görevlerinin Başında Karşıladılar

51 dakika önce

Denizli'de görevli polis, itfaiye ve sağlık çalışanları yeni yıla görevlerinin başında girdi.

Yeni Yılı Görevlerinin Başında Karşıladılar, System.String[]
Denizli'de görevli polis, itfaiye ve sağlık çalışanları yeni yıla görevlerinin başında girdi.


Yeni yılı 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda karşılamak isteyen vatandaşlar burada toplandı. Vatandaşlar burada dilek feneri uçurarak yeni yılı karşıladı.

Öte yandan polis, itfaiye ve sağlık çalışanları 2019 yılını görevlerinin başında karşıladı.

İl genelinde güvenlik önlemlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok sayıda noktada 2 bin personelle görev yaptı.

Uygulama noktalarında denetimleri sıklaştıran ekipler, araçları durdurarak arama yaptı, birçok kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi.


Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri muhtemel kaza ve yangınlara karşı yeni yılı görevleri başında karşıladı.


Ekipler, komuta merkezinden gelen yangın ihbarı üzerine belirtilen bölgeye doğru hareket etti.


Vardiya çavuşu Burçin Kemer, il genelinde personelin görevinin başında olduğunu ifade etti.


Yeni yıla vatandaşın huzurlu girmesi için görev başında olduklarını anlatan Kemer, "Bizim bu gibi özel günlerde çalışmamız hiç önemli değil. Biz ateş savaşçıları olarak, yaptığımız işle gururluyuz. Sevdiklerimizle olamasak da mesai arkadaşlarımızla bir aileyiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:09 Kaynak: AA

Denizli, Polis, İtfaiye, Güncel
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