Yeni yılı kostümlerle denize girerek kutlayıp, bağış topladılar - Son Dakika
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Yeni yılı kostümlerle denize girerek kutlayıp, bağış topladılar

6 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar, kostümlerle denize girerek hem yeni yılı kutladı hem de yardıma muhtaç çocuklar için bağış topladı.

Yeni yılı kostümlerle denize girerek kutlayıp, bağış topladılar, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar, kostümlerle denize girerek hem yeni yılı kutladı hem de yardıma muhtaç çocuklar için bağış topladı.

Fethiye'de yaşayan yerleşik yabancılar tarafından kurulan Çalış Çocuklara Yardım Derneği üyeleri, Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nda yeni yıl etkinliği düzenledi. Giydikleri kostümlerle geri sayım sonrası denize koşan üyeler, 5 dakika suda kaldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, hem yeni yılı kutlayan hem de çocuklar için bağış toplayan Fethiyeliler, daha sonra sudan çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dernek gönüllülerinden İngiliz Cathy Harrower, etkinliği her yıl 1 Ocak'ta düzenlediklerini söyledi. Katılımcıların giydikleri ilginç kostümlerle 5 dakika denizde kaldığını anlatan Harrower, "Burada toplanan paralar, yardıma muhtaç çocukların ihtiyaçları için harcanıyor. 10 yıldır devam eden etkinliğe katılım her geçen yıl daha da artıyor" dedi. Etkinliği izleyen Öznur Göktaş ise ilçede yaşayan yabancı uyrukluların Türkiye'deki yardıma ihtiyacı olanlar için etkinlik düzenlemesinin mutluluk verici olduğunu kaydetti. Elde edilen gelirin okullara ya da yardıma muhtaç çocukların sağlık giderlerine harcandığını anlatan Göktaş, yerleşik yabancıların Türklere de örnek olması gerektiğini sözlerine ekledi.


Fethiye, Foça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:16 Kaynak: DHA
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