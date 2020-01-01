Yeni yılı kostümlerle denize girerek kutlayıp, bağış topladılar - Son Dakika

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar, kostümlerle denize girerek hem yeni yılı kutladı hem de yardıma muhtaç çocuklar için bağış topladı.

Fethiye'de yaşayan yerleşik yabancılar tarafından kurulan Çalış Çocuklara Yardım Derneği üyeleri, Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nda yeni yıl etkinliği düzenledi. Giydikleri kostümlerle geri sayım sonrası denize koşan üyeler, 5 dakika suda kaldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, hem yeni yılı kutlayan hem de çocuklar için bağış toplayan Fethiyeliler, daha sonra sudan çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdi.