Yeni yılı Sarayburnu'nda buz gibi havada denize girerek kutladılar - Son Dakika

Fatih Saraybunu'nda yıllardır yaz kış demeden denize giren 'Sarayburnu Fatihleri' yeni yıla buz gibi havada denize girerek 'merhaba' dedi.



Sarayburnu'nda yaz kış demeden yüzen 'Sarayburnu Fatihleri' olarak bilinen ve yaşları 40 ile 56 arasında değişen bir grup 2020 yılına denizde 'merhaba' dedi. Buz gibi havada 10 derecenin altında su sıcaklığı bulunan İstanbul Denizine giren Yüksel Sönmez (56), Ramazan Değer(54), Vedat Tör(41) ve Zihni Ademoğlu(55) suyun tadını çıkardı. Üşümediklerini söyleyen 'Sarayburnu Fatihleri' yeni yılda mutluluk, barış ve sağlık dolu bir yıl dileğinde bulundular. - İSTANBUL