Yeni yılı silahlarla karşılayınca, başlarına gelmeyen kalmadı - Son Dakika

Yeni yılı silahlarla karşılayınca, başlarına gelmeyen kalmadı

01.01.2021 02:01

Yeni yılı silahlarla karşılayınca, başlarına gelmeyen kalmadı Araçtan cephanelik gibi silah çıktı, polis ekipleri bile şaşırdı Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden yeni yılı kutlama bahanesiyle sokağa çıkan ve tabancalarla gezen 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yeni yılı silahlarla karşılayınca, başlarına gelmeyen kalmadı

Araçtan cephanelik gibi silah çıktı, polis ekipleri bile şaşırdı

BURSA - Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden yeni yılı kutlama bahanesiyle sokağa çıkan ve tabancalarla gezen 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bu sırada şehir magandalarının evlerinden defalarca ateş açması ve yaşanan panik anları da kameralara yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni yılın ilk dakikalarında, sokağa çıkma kısıtlamasını delerek gezintiye çıkan ve yanlarında bulunan 4 adet tabanca ile sokak üzerinde dolaşan 4 şüpheli, otomobile binerek sokaktan uzaklaştı. Bu sırada devriye gezen gece bekçileri, kaçan şüphelileri yakaladı.

Araçtan indirilen 4 şüphelinin üzerinde 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ters kelepçe yapılan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Öte yandan polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı esnada, şehir magandalarının evlerinin balkonlarından çevreye defalarca kez ateş açması kameralara yansıdı. Silah sesleri üzerine meraklı mahalle sakinleri balkonlara ve pencerelere çıkarken, polis ve bekçi ekipleri muhtemel bir yorgun mermi ihtimali ile vatandaşları evlerine girmeleri konusunda uyardı. Yaşanan panik anları ve silah sesleri, kameralara yansıdı.

Şahıslar hakkında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 12 bin 600 lira para cezası kesilirken, adli soruşturma da başlatıldı.

Yeni yılı silahlarla karşılayınca, başlarına gelmeyen kalmadı
Yeni yılı silahlarla karşılayınca, başlarına gelmeyen kalmadı
Yeni yılı silahlarla karşılayınca, başlarına gelmeyen kalmadı
Yeni yılı silahlarla karşılayınca, başlarına gelmeyen kalmadı
Yeni yılı silahlarla karşılayınca, başlarına gelmeyen kalmadı
Yeni yılı silahlarla karşılayınca, başlarına gelmeyen kalmadı
Yeni yılı silahlarla karşılayınca, başlarına gelmeyen kalmadı
Yeni yılı silahlarla karşılayınca, başlarına gelmeyen kalmadı

Osmangazi, Bursa, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yeni yılı silahlarla karşılayınca, başlarına gelmeyen kalmadı - Son Dakika


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