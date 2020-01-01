Yeni yılı Uludağ'da geçiren tatilciler pistleri doldurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni yılı Uludağ'da geçiren tatilciler pistleri doldurdu - Son Dakika

Yeni yılı Uludağ'da geçiren tatilciler pistleri doldurdu

6 saat önce

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da, kar yağışıyla birlikte yoğunluk başladı.

Yeni yılı Uludağ'da geçiren tatilciler pistleri doldurdu, System.String[]

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da, kar yağışıyla birlikte yoğunluk başladı. Yeni yılı Uludağ'da geçiren yerli yabancı turistler, pistlere akın etti.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ, yeni yıl itibarıyla ziyaretçi akınına uğradı. Yeni yılı Uludağ'da geçiren yerli- yabancı turistler ve günübirlikçiler, pistlere akın etti. Yoğun kar yağışı ve fırtınaya rağmen pistleri dolduran ziyaretçiler, kayak yapmanın keyfini çıkardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uludağ'daki kar kalınlığını 35 santimetre olarak açıkladı. Hava sıcaklığı ise bugün itibarıyla sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü.

'DÜKKANIMI KAPATTIM ULUDAĞ'A GELDİM'

Tatil için Eskişehir'den Uludağ'a geldiğini belirten Kıymet Berber, "Uludağ'a bir kez daha gelmiştim ama kayak pistine ilk kez geliyorum. Kayak öğrenmeye çalışıyorum. Tatili değerlendirmek için dükkanımı kapatıp Uludağ'a geldim" dedi.

Kayak öğrenmeye çalıştığını belirten Yasemin Yıldırım "Eskişehir'den geliyorum. İlk defa geldim. Burası çok güzel. Düşe kalka kayak öğrenmeye çalışıyorum. 2020'nin ilk günü burada çok güzel" diye konuştu.


Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor
Kabataş-Bağcılar tramvay hattının ketener teli zarar gördü, seferler aksadı Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı İstanbul'da kısa süreli kar ve dolu yağışı sürprizi

Son Dakika Haberleri
23:36 ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA YANGINI - Son Dakika
23:35 Hadımköy'de korkutan fabrika yangını - Son Dakika
23:31 New Yorklular yılın ilk gününde denize girdi - Son Dakika
23:29 Yeni yılın ilk gününde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
23:20 Şanlıurfa'da yoğun sis etkili oldu, trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
22:39 Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor - Son Dakika
22:15 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının ketener teli zarar gördü, seferler aksadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 23:38:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni yılı Uludağ'da geçiren tatilciler pistleri doldurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]