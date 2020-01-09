Yeni yılın ardından süslemek için kullanılan gerçek çam ağaçları geri dönüşüm için toplanıyor - NEW - Son Dakika

Noel ağaçlarının toplandığı yerlerden görüntüler NEW YORK - Yeni yılın ardından süslemek için kullanılan gerçek çam ağaçları 2-15 Ocak tarihleri arasında geri dönüşüm için toplanıp parklar, bahçeler için ücretsiz 'mulch'a dönüştürülüyorlar. Süsleri, ışıkları ve ayaklarının çıkarılması istenen ağaçlar belediyelerin belirledikleri noktalara bırakılıyor.

New York'luların çoğu bu kurala uysa da sokağa süsleri ile atanların sayısı azımsanmayacak kadar çok olduğu görülüyor.