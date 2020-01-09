Yeni yılın ardından süslemek için kullanılan gerçek çam ağaçları geri dönüşüm için toplanıyor - NEW - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni yılın ardından süslemek için kullanılan gerçek çam ağaçları geri dönüşüm için toplanıyor - NEW - Son Dakika

Yeni yılın ardından süslemek için kullanılan gerçek çam ağaçları geri dönüşüm için toplanıyor - NEW

6 saat önce

Noel ağaçlarının toplandığı yerlerden görüntüler NEW YORK - Yeni yılın ardından süslemek için kullanılan gerçek çam ağaçları 2-15 Ocak tarihleri arasında geri dönüşüm için toplanıp parklar, bahçeler için ücretsiz 'mulch'a dönüştürülüyorlar.

Noel ağaçlarının toplandığı yerlerden görüntüler NEW YORK - Yeni yılın ardından süslemek için kullanılan gerçek çam ağaçları 2-15 Ocak tarihleri arasında geri dönüşüm için toplanıp parklar, bahçeler için ücretsiz 'mulch'a dönüştürülüyorlar. Süsleri, ışıkları ve ayaklarının çıkarılması istenen ağaçlar belediyelerin belirledikleri noktalara bırakılıyor.

New York'luların çoğu bu kurala uysa da sokağa süsleri ile atanların sayısı azımsanmayacak kadar çok olduğu görülüyor.

Yeni yılın ardından süslemek için kullanılan gerçek çam ağaçları geri dönüşüm için toplanıyor - NEW

New York, Noel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:52 Kaynak: AA
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