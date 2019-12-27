Yeni yılın coşkusu 10'da - Son Dakika
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Yeni yılın coşkusu 10'da

6 saat önce

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve Balıkesirlilere özel deneyimler yaşatan 10 Burda AVM, yeni yıl araç kampanyası ile ziyaretçilerine Mercedes Benz'e sahip olma fırsatını sunuyor.

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Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve Balıkesirlilere özel deneyimler yaşatan 10 Burda AVM, yeni yıl araç kampanyası ile ziyaretçilerine Mercedes Benz'e sahip olma fırsatını sunuyor.


Açıldığı günden itibaren Balıkesir'in alışveriş ve buluşma merkezi haline gelen Esas 10 Burda AVM,ziyaretçilerini muhteşem bir araç kampanyası ile karşılıyor. 14 Kasım 2019 - 14 Mart 2020 tarihleri arasında, aynı gün içinde toplamda her 150 TL'lik alışveriş ile çekilişe katılma hakkı sunan 10 Burda AVM, şanslı bir ziyaretçisini"Mercedes Benz" sahibi yapıyor. 14 Kasım 2019-14 Mart 2020 tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında aynı gün içinde toplamda 150 TL tutarında alışveriş yapan ziyaretçiler danışma bankosunda kaydını yaptırarak çekilişe katılma hakkına sahip olacak. Birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyalarına hız kesmeden devam eden Esas 10 Burda AVM, ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunarken, yeni yılda "Mercedes Benz" kazanma şansını sunuyor. - BALIKESİR

Mercedes Benz, Balıkesir, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:08 Kaynak: İHA
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