Yeni Yılın Coşkusu "Mini Cooper" Kampanyası ile 41 Burda'da Devam Ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni Yılın Coşkusu 'Mini Cooper' Kampanyası ile 41 Burda'da Devam Ediyor - Son Dakika

Yeni Yılın Coşkusu "Mini Cooper" Kampanyası ile 41 Burda'da Devam Ediyor

7 saat önce

Kocaelililere özel deneyimler yaşatan, cazibe merkezi 41 Burda AVM, yeni yıl araç kampanyası ile ziyaretçilerine iki Mini Cooper'dan birine sahip olma fırsatını sunuyor.

Yeni Yılın Coşkusu

Kocaelililere özel deneyimler yaşatan, cazibe merkezi 41 Burda AVM, yeni yıl araç kampanyası ile ziyaretçilerine iki Mini Cooper'dan birine sahip olma fırsatını sunuyor.


Kocaelilileri ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 41 Burda AVM, yeni yılda ziyaretçilerini muhteşem bir araç kampanyası ile karşılıyor. 29 Kasım 2019 - 16 Mart 2020 tarihleri arasında, aynı gün içinde toplamda her 100 TL'lik alışveriş ile çekilişe katılma hakkı sunan 41 Burda AVM, yeni yılda şanslı iki ziyaretçisini "Mini Cooper" sahibi yapıyor.


Açıldığı günden itibaren Kocaeli'nin alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 41 Burda AVM, ayakları yerden kesecek araç kampanyası ile tüm ziyaretçilerini hayallerini gerçekleştirme fırsatını yakalamaya davet ediyor.


29 Kasım 2019 - 16 Mart 2020 tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında aynı gün içinde toplamda 100 TL tutarında alışveriş yapan ziyaretçiler danışma bankosunda kaydını yaptırarak çekilişe katılma hakkına sahip olacak.


Birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyalarına hız kesmeden devam eden 41 Burda AVM, ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunarken, yeni yılda iki Mini Cooper'dan birini kazanma şansını sunuyor.


Mini Cooper kampanyası ile ziyaretçilerinin hayallerine dokunan 41 Burda AVM, açılış-kapanış saatlerini yeni yıla özel, keyifli ve rahat alışveriş için planladı.


28 Aralık Cumartesi, 29 Aralık Pazar, 30 Aralık Pazartesi 10: 00-23: 00 saatleri arasında, 31 Aralık Salı 10: 00-20: 00 saatleri arasında, 1 Ocak Çarşamba günü ise 13: 00- 22: 00 saatleri arasında kapılarını açacak olan 41 Burda AVM, misafirlerine yeni yıl heyecanının ve alışverişin keyfini yaşatacak.


Kampanya için detaylı bilgiye 41 Burda AVM danışma noktasından ya da www.41burda.com internet sitesinden ulaşabilirsiniz. - KOCAELİ

Mini Cooper, Kocaeli, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:09 Kaynak: İHA
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