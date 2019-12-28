Tunceli'de vatandaşlar, yeni yılı kutlamak için "Gağan" etkinliği düzenledi.

Bir grup vatandaş tarafından organize edilen etkinlikte, yaşlı bir adam, genç bir gelin, yüzünü siyaha boyayan bir genç ve onlara yardım eden dört kişi, davul zurna eşliğinde oyunlar oynayarak Moğultay Mahallesi Sanat Sokağı'ndan başlayıp Seyit Rıza Meydanı'na kadar esnafı gezdi.

Meydanda vatandaşların getirdiği yiyecekler, Alevi dedesi Kadir Bulut'un okuduğu duanın ardından alandakilere dağıtıldı.

Vatandaşlardan Metin Kemal Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gağan'ın her yıl kentte yeni yılın gelişi olarak kutlandığını söyledi.

Yeni yılın bolluk ve bereket getirmesini dileyen Kahraman, şunları kaydetti:

"Gağan etkinliğinde 4 oyuncumuz var. Bunlardan yüzü siyah olan 2020 yılını temsil eder. Kadın rolündeki kişi bu dünyadır. Bu dünya herkese yar olmuyor. Dünya baki herkes ölümlüdür. O da dünyayı temsil eder. Yaşlı sakallı kişi de giden yıl yani 2019'u temsil eder. Bu oyun, yeniden kuruluşu, yeniden başlangıcı anlatıyor."

Etkinlik, halay çekilmesiyle sona erdi.