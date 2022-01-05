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Yeni yılın ilk 4 gününde 318 göçmen kurtarıldı, 84'ü yakalandı - Son Dakika

Yeni yılın ilk 4 gününde 318 göçmen kurtarıldı, 84'ü yakalandı

05.01.2022 12:01
Yeni yılın ilk 4 gününde 318 göçmen kurtarıldı, 84'ü yakalandı

İzmir'in Karaburun, Çeşme, Foça ve Dikili açıklarında yeni yılın ilk 4 gününde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen toplam 318 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 84 göçmen yakalandı.

İzmir'in Karaburun, Çeşme, Foça ve Dikili açıklarında yeni yılın ilk 4 gününde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen toplam 318 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 84 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1-4 Ocak tarihleri arasında, Karaburun, Çeşme, Foça ve Dikili ilçesi açıklarında, lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. Lastik botla Yunanistan tarafına geçmeye çalışan ve Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen toplam 318 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak karaya çıkartıldı.

Ekipler, Çeşme ve Dikili ilçelerinde de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Lastik botla Yunanistan'a geçmek isteyerek, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen toplam 84 göçmen yakalandı.

Kurtarılan ve yakalanan toplam 402 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(Ali İhsan Çiftçi-İHA)

Yeni yılın ilk 4 gününde 318 göçmen kurtarıldı, 84'ü yakalandı
Yeni yılın ilk 4 gününde 318 göçmen kurtarıldı, 84'ü yakalandı
Yeni yılın ilk 4 gününde 318 göçmen kurtarıldı, 84'ü yakalandı
Yeni yılın ilk 4 gününde 318 göçmen kurtarıldı, 84'ü yakalandı
Yeni yılın ilk 4 gününde 318 göçmen kurtarıldı, 84'ü yakalandı

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Yunanistan, Karaburun, Dikili, Çeşme, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni yılın ilk 4 gününde 318 göçmen kurtarıldı, 84'ü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni yılın ilk 4 gününde 318 göçmen kurtarıldı, 84'ü yakalandı - Son Dakika
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