Yeni yılın ilk ayında en çok dinlenen sanatçılar belli oldu - Son Dakika

Yeni yılın ilk ayında en çok dinlenen sanatçılar belli oldu

05.02.2021 10:38

Dijital müzik platformu Fizy, ocak ayının en çok dinlenen isimlerini, Müslüm Gürses, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş, Serdar Ortaç ve Ahmet Kaya olarak açıklandı. Ocak ayında en beğenilen ve paylaşılan şarkısı ise Sakiler grubunun Dünyada Uzak'ı oldu.

Açıklanan listede son dönemin popüler isimleri Mustafa Ceceli, Gazapizm, Oğuzhan Koç ve Bilal Sonses de öne çıktı. Sakiler Grubu'nun 'Dünyadan Uzak' şarkısı ise en çok beğenilen ve paylaşılan şarkı oldu.

EN BEĞENİLEN DÜNYADAN UZAK ŞARKISI OLDU

Mustafa Ceceli, Bilal Sonses, Oğuzhan Koç ve son zamanlarda büyük bir hayran kitlesi edinen Gazapizm de platformun en çok dinlenen müzisyenleri arasında yer aldı. Her zevke hitap eden müzik listelerinin yer aldığı Fizy'de ocak ayının en beğenilen ve paylaşılan şarkısı alternatif arabesk tarzı müzikler yapan ve uzun yıllardır ünlü isimlerin orkestralarında yer alan Sakiler'in 'Dünyadan Uzak' isimli parçası oldu. Fizy'i ocak ayında en fazla dinleyen şehirler ise İstanbul, Konya, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Antalya, Kayseri ve Gaziantep olarak sıralandı.

Yeni yılın ilk ayında en çok dinlenen sanatçılar belli oldu
Sakiler

DİNLEYİCİLERİN TERCİHİ POP OLDU

Fizy kullanıcıları, ocak ayında en fazla pop şarkıları tercih etti. Rap ve yöresel şarkılar da en fazla dinlenen türler arasında yer aldı. Fizy editörleri tarafından hazırlanan sürekli güncellenen listeler arasında en fazla 'En Yeniler (Yerli)', 'En Yeniler (Yabancı)', 'Yerli Pop 2020', 'Fizy pop', '90'lar Türkçe Pop', 'Pop Kış', 'Fizy rap', 'Atarlı Şarkılar', 'Yabancı Pop 2020', 'Yerli Rap 2020' ve 'Koş Fizy Koş' tercih edildi.

Yeni yılın ilk ayında en çok dinlenen sanatçılar belli oldu
Yeni yılın ilk ayında en çok dinlenen sanatçılar belli oldu
Yeni yılın ilk ayında en çok dinlenen sanatçılar belli oldu

İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Sezen Aksu, Ocak, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Yeni yılın ilk ayında en çok dinlenen sanatçılar belli oldu - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • eleştirmen: dinlemeyin şunları anırma ile para kazanıyorlar lüx içinde yaşıyorlar çileyi çeken dinleyici bunlar ünlü oluyor sen ben üç beş kuruşun hesabını yaparken bunlar milyonlarnan oynuyor dünyada en beleş geçinen asalak bunlar Cevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır

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