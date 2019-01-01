Yeni Yılın İlk Bebeği
49 dakika önce
Yeni yılın ilk bebeğiTOKAT - Tokat'ta yeni yılın ilk bebeği saat 00.01'de Devlet Hastanesinde dünyaya geldi.
Yeni yılın ilk bebeği
TOKAT - Tokat
'ta yeni yılın ilk bebeği saat 00.01'de Devlet Hastanesinde dünyaya geldi.
Tokat'ın Pazar ilçesinde ikamet eden Tuğrul ile Derya çiftinin ikinci çocukları sezaryenle dünyaya geldi. Doğum sancıları başlayan anne Derya Şahin
eşi tarafından özel aracı ile Tokat Devlet Hastanesine getirildi. Anne
Şahin, gece saatlerinde doğumhaneye alındı. Ameliyathane önünde heyecanlı anlar yaşayan baba Şahin'e müjdeli haber 00.01'de geldi. İnci bebek 3,00 gr ve 48 cm olarak dünyaya geldi. 2019 yılının ilk bebeğine sahip olan baba Tuğrul Şahin, yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Çok mutluyum böyle özel bir günde doğduğu için.Vatana millete hayırlı bir evlat olsun" dedi. Bebek
ebelerin kucağında küveze konulmak üzere götürülürken, anne Derya Şahin'in ameliyathanede tedavi işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:45 Kaynak: İHA
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