Son Dakika Haberleri: Yeni Yılın İlk Bebeği 'Çınar' Oldu

Yeni Yılın İlk Bebeği 'Çınar' Oldu

1 saat önce

Kütahya'da, özel bir hastanede gerçekleşen doğumla 2019'un ilk bebeği "Çınar" oldu.

Kütahya'da, özel bir hastanede gerçekleşen doğumla 2019'un ilk bebeği "Çınar" oldu.

Kentteki özel bir hastanede, Elif ve Burhan Özçelik çiftinin ilk çocuğu saat 00.01'de dünyaya gözünü açtı.

Sezaryenle 2 kilo 960 gram bir erkek bebek dünyaya getiren Elif Özçelik, anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Baba Burhan Özçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeklerinin ismini Çınar olarak koyduklarını söyledi.

Oldukça heyecanlı olduğunu dile getiren Özçelik, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Allah herkese bu duyguyu yaşatsın inşallah." dedi.

Özçelik çifti ve bebeklerini odalarında ziyaret ederek tebrik eden hastanenin başhekimi Uz. Dr. Hilmi Koputan da "Çınar bebek Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanımız Op. Dr. Himmet Hatipoğlu'nun yapmış olduğu başarılı bir operasyonla oldukça sağlıklı bir şekilde dünya geldi. Ailemizi tebrik ediyor bebeğimize de Allah'tan uzun ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:04 Kaynak: AA

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