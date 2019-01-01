Son Dakika Haberleri: Yeni Yılın İlk Bebeği Doğdu

Yeni Yılın İlk Bebeği Doğdu

1 saat önce

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeğine Süleyman ismi verildi.

Yeni Yılın İlk Bebeği Doğdu, System.String[]
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeğine Süleyman ismi verildi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne akşam saatlerinde gelen 24 yaşındaki Çiğdem Taş'ın, yeni yılın ilk dakikalarında normal doğumla bir erkek çocuğu oldu.

Süleyman ismini koydukları 3 kilo 500 gram ağırlığındaki bebek, yeni yılda hastanenin ilk bebeği oldu.

Anne Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiği ve 3'üncü çocuğunu kucağına aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Yılın ilk bebeğinin sağlık, mutluluk getirmesini dileyen Taş, "Adını Süleyman koyduk. 3,5 kilogram doğdu ve 53 santim. Normal doğumla oldu. Biz 30 Aralık'ta bekliyorduk. 1 gün sonra gece geç saatlerde yılın ilk bebeği olarak doğdu. Sancılar ve 9 ay geçen zorlu dönemin ardından bizim için tarihi önemli değildi. Sağlıklı olsun yeter."

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçaçı da yeni yılın ilk bebeğini hastanede ziyaret ederek, çeyrek altın hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:04 Kaynak: AA

Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 02:44:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Yılın İlk Bebeği Doğdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]