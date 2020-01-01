Yeni yılın ilk bebeği doğdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni yılın ilk bebeği doğdu - Son Dakika

Yeni yılın ilk bebeği doğdu

6 saat önce

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi'nde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğine Enes ismi verildi.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi'nde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğine Enes ismi verildi.

Hülya ve Ergün Mutlu çiftinin yeni yılın ilk dakikalarında erkek çocuğu oldu. Enes ismi verilen bebek, yeni yılda hastanenin ilk bebeği oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bebeğin kulağına ezan okudu, Mutlu çiftini tebrik ederek, sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu bir yıl diledi.

Hastanedeki vatandaşlar ve sağlık çalışanlarının da yeni yılını tebrik eden Büyükakın, "2020 yılının tüm çocuklarımıza mutluluklar getirmesini diliyorum. Onların sağlıklı büyümesi, aileleriyle huzur içerisinde yaşamlarını sürdürmesi en büyük arzumdur." ifadelerini kullandı.

Büyükakın ayrıca, kentin çeşitli bölgelerinde görev yapan emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık görevlilerini de ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Büyükakın'a ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney eşlik etti.

Yeni yılın ilk bebeği doğdu

Ergün Mutlu, Alikahya, Derince, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Haluk Levent sözünü tuttu! Hasta olan Arda ve Semih'e konser verdi
Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi Pazar tezgahına konan karganın cevizleri yediği anlar ilgi çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını Soylu'nun telefonundan kutladı

Son Dakika Haberleri
11:15 Turizm merkezlerinde "kaçak yapıya" geçit yok - Son Dakika
11:14 Şemdinli'de "Mekke'nin Fethi" programı - Son Dakika
11:12 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE YENİ YILA BÖYLE GİRDİLER - Son Dakika
11:12 Erzincan'da 2020'nin ilk bebeği "Asım" oldu - Son Dakika
11:11 En güzel yeni yıl kutlaması - Son Dakika
10:18 Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi - Son Dakika
09:23 Pazar tezgahına konan karganın cevizleri yediği anlar ilgi çekti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 11:19:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni yılın ilk bebeği doğdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]