Yeni Yılın İlk Bebeği Nevşehir'de Dünyaya Geldi

NEVŞEHİR (İHA) – Nevşehir'in ilk bebeği saat 00.01'de Kapadokya Hastanesi'nde dünyaya geldi.

NEVŞEHİR (İHA) – Nevşehir'in ilk bebeği saat 00.01'de Kapadokya Hastanesi'nde dünyaya geldi.



Kapadokya Hastanesinde saat 00.01'de Azra bebek 3, 400 gr ve 50 cm olarak dünyaya geldi. 2019 yılının ilk bebeğine sahip olan Şerife- Ersin Erden çiftinin mutlulukları görülmeye değerken çifti ilk tebrik edenler ise hastane çalışanları ve yakınları oldu.



Azra bebeği dünyaya getiren Op. Dr. Ramazan Güngör, Azra bebeğin saat 00.01'de 3,400 gram olarak dünyaya geldiğini söyledi. Güngör, "Çok mutluyuz. Şerife hanım gece 00.01'de doğumunu yaptı. Azra bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Çocuğumuzda iyi annemizde iyi. Şuan için herhangi bir sıkıntımız görünmüyor. Azra bebek 3 bin 400 gram doğdu bebeğimiz 50 cm herhangi problemimiz yok" dedi.



Anne Şerife Erden de açıklamasında, "Çok mutluyum, ikinci bebeğim oldu. Doktorumuz Ramazan beye çok teşekkür ediyorum derken baba Ersin Erden'de açıklamasında, "Bizim için çok mutlu bir anı yaşıyoruz. İkinci bebeğimiz. Allah inşallah hayırlı sağlıklı bir ömür nasip eder. Bebeğimizin ismini Azra koyduk. Tarif edilemez bir duygu benim için" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı

Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı

Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı