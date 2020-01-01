Yeni yılın ilk bebeği "rızkıyla" geldi - Son Dakika
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Yeni yılın ilk bebeği "rızkıyla" geldi

6 saat önce

Samsun Sosyal Bilimler Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği Akın Hüseyin babasına şans getirdi.

Yeni yılın ilk bebeği

Samsun Sosyal Bilimler Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği Akın Hüseyin babasına şans getirdi.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine akşam saatlerinde gelen Pınar Türe'nin, yeni yılın ilk dakikalarında normal doğumla erkek çocuğu oldu. Akın Hüseyin ismi verilen 3 kilo 150 gram ağırlığındaki bebek, yeni yılda hastanenin ilk bebeği oldu.

Samsun Valisi Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türe ailesini ve bebeği hastanede ziyaret etti.

Ziyaret esnasında baba Mustan Türe'nin işsiz olduğunu öğrenen Başkan Demir, babayı iş imkanına kavuşturacaklarını belirterek, bebeğin rızkıyla dünyaya geldiğini dile getirdi.

Baba Türe ise basın mensuplarına, Çorlu'da çalıştığı iş yerinin kapanması nedeniyle işsiz kaldığını ifade ederek, "Oğlum dünyaya rızkıyla geldi. Yeni yılın ilk bebeği olmasının yanı sıra bizi ziyarete gelen valimiz ve belediye başkanımız bana iş sözü verdi. Hem çocuğumun dünyaya gelmesinden hem de iş imkanına kavuştuğum için çok mutluyum." dedi.

Vali Kaymak ve Demir, yılın ilk bebeği ve annesine altın hediye etti.

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:48 Kaynak: AA
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