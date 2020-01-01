Yeni yılın ilk bebeği Zehra Melek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni yılın ilk bebeği Zehra Melek oldu - Son Dakika

Yeni yılın ilk bebeği Zehra Melek oldu

6 saat önce

Sivas'ta 2020 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.

Sivas'ta 2020 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.

Medicana Sivas Hastanesinde Ayşe ve Bekir Öztürk çiftinin ikinci çocuğu saat 00.15'de dünyaya gözünü açtı. 3 kilo 65 gram olarak dünyaya gelen bebeğe Zehra Melek ismi verildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ve İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan yeni yılın ilk bebeği Zehra Melek'i ziyaret ederek baba Bekir ve anne Ayşe Öztürk'ü tebrik etti.

Vali Ayhan ve Başkan Bilgin, Zehra Melek bebeğe altın hediye etti.

Anne Ayşe Öztürk, Zehra Melek'in yeni yılda doğmasını beklemediklerini, kendileri için sürpriz olduğunu söyledi.

Yeni yılın ilk bebeği Zehra Melek oldu

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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:42 Kaynak: AA
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