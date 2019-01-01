Yeni Yılın İlk Bebeğine "Recep Tayyip" Adı Verildi
37 dakika önce
- Bebeğin doğumhaneden çıkartılışı Çocuğa altın takılması Anne Hörmet Dede ve baba Kazım Dede'nin konuşması KAYSERİ - Kırıkkale, Kayseri ve Kırşehir'de 2019 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.
- Bebeğin doğumhaneden çıkartılışı
Çocuğa altın takılması Anne
Hörmet Dede ve baba Kazım Dede'nin konuşması KAYSERİ - Kırıkkale
, Kayseri
ve Kırşehir
'de 2019 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.
Kayseri
Kayseri Şehir Hastanesi
Kadın Doğum Polikliniği'nde saat 00.01'de 3 kilo 970 gram dünyaya gelen bebeğe Recep Tayyip
adı verildi.
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer
, Melikgazi
Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç
ile İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan
Benli, 17 yıllık evli Hörmet-Kazım Dede çiftinin üçüncü bebeklerine altın taktı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:58 Kaynak: AA
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