Son Dakika Haberleri: Yeni Yılın İlk Bebeğine "Recep Tayyip" Adı Verildi

Yeni Yılın İlk Bebeğine "Recep Tayyip" Adı Verildi

37 dakika önce

- Bebeğin doğumhaneden çıkartılışı Çocuğa altın takılması Anne Hörmet Dede ve baba Kazım Dede'nin konuşması KAYSERİ - Kırıkkale, Kayseri ve Kırşehir'de 2019 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

- Bebeğin doğumhaneden çıkartılışı
Çocuğa altın takılması
Anne Hörmet Dede ve baba Kazım Dede'nin konuşması KAYSERİ - Kırıkkale, Kayseri ve Kırşehir'de 2019 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Kayseri

Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'nde saat 00.01'de 3 kilo 970 gram dünyaya gelen bebeğe Recep Tayyip adı verildi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç ile İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, 17 yıllık evli Hörmet-Kazım Dede çiftinin üçüncü bebeklerine altın taktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:58 Kaynak: AA

Kırıkkale, Anne, Kırşehir, Kayseri, Kültür Sanat
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