Yeni yılın ilk bebeğinin kulağına belediye başkanı ezan okudu - Son Dakika
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Yeni yılın ilk bebeğinin kulağına belediye başkanı ezan okudu

6 saat önce

Kocaeli'de yeni yılın ilk bebeğinin kulağına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ezan okudu.

Yeni yılın ilk bebeğinin kulağına belediye başkanı ezan okudu, System.String[]

Kocaeli'de yeni yılın ilk bebeğinin kulağına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ezan okudu.


Kocaeli'de yen yılın ilk bebeği İzmit ilçesindeki Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi'nde dünyaya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da hastaneyi ziyaret ederek, bebeğin anne ve babası Hülya ve Ergün Mutlu çiftinin mutluluğuna ortak oldu. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık'ın hazır bulunduğu ziyarette Büyükakın, kentte dünyaya gelen 2020'nin ilk bebeği Enes'in kulağına ezan okudu. Mutlu çiftini tebrik eden Büyükakın, "2020 yılının tüm çocuklarımıza mutluluklar getirmesini diliyorum. Onların sağlıklı büyümesi, aileleriyle huzur içerisinde yaşamlarını sürdürmesi en büyük arzumdur" dedi. - KOCAELİ

Tahir Büyükakın, Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:49 Kaynak: İHA
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