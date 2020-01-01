Yeni yılın ilk bebekleri doğdu - Son Dakika

Elazığ Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez'in ziyareti
Emir Ali bebekten görüntü
Anne Meryem Yıldız'ın konuşması
Babaanne Nafiye Yıldız'ın konuşması Elazığ'da yeni yılın ilk bebekleri doğdu
ELAZIĞ - Elazığ'da Ömer Yıldız ile Meryem Yıldız çiftinin üçüncü çocuğu Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde saat 00.03'de normal doğumla 2 kilo 900 gram ağırlığında dünyaya geldi.
Anne Meryem Yıldız, bebeklerine "Emir Ali" ismini verdiklerini belirterek, yeni yıla yeniden anne olarak girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Yıldız, "Çok mutluyum. Allah sağlık, sıhhat ve uzun ömür versin." dedi.
Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez de yeni yılın ilk bebeğini hastanede ziyaret ederek ailesine hediyeler verdi.