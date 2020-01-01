Yeni yılın ilk bebekleri doğdu - Son Dakika
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Yeni yılın ilk bebekleri doğdu

6 saat önce

Elazığ Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez'in ziyareti Emir Ali bebekten görüntü Anne Meryem Yıldız'ın konuşması Babaanne Nafiye Yıldız'ın konuşması Elazığ'da yeni yılın ilk bebekleri doğdu ELAZIĞ - Elazığ'da Ömer Yıldız ile Meryem Yıldız çiftinin üçüncü çocuğu Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde saat 00.

Elazığ Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez'in ziyareti

Emir Ali bebekten görüntü

Anne Meryem Yıldız'ın konuşması

Babaanne Nafiye Yıldız'ın konuşması Elazığ'da yeni yılın ilk bebekleri doğdu

ELAZIĞ - Elazığ'da Ömer Yıldız ile Meryem Yıldız çiftinin üçüncü çocuğu Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde saat 00.03'de normal doğumla 2 kilo 900 gram ağırlığında dünyaya geldi.

Anne Meryem Yıldız, bebeklerine "Emir Ali" ismini verdiklerini belirterek, yeni yıla yeniden anne olarak girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yıldız, "Çok mutluyum. Allah sağlık, sıhhat ve uzun ömür versin." dedi.

Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez de yeni yılın ilk bebeğini hastanede ziyaret ederek ailesine hediyeler verdi.

Yeni yılın ilk bebekleri doğdu

Meryem Yıldız, Emir Ali, Elazığ, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:46 Kaynak: AA
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