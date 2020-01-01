Yeni yılın ilk bebekleri doğdu - Son Dakika
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Yeni yılın ilk bebekleri doğdu

6 saat önce

Mardin'de 2020 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Mardin'de 2020 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Merkez Artuklu ilçesinde özel bir hastanede Fırat ve Hatice Yiğit çiftinin saat 00.00'da 2 kilo 900 gram gelen çocuklarına "Emirhan", aynı hastanede Abdülkerim ve Gurbet Öncül çiftinin ise saat 00.02'de 3 kilo 200 gram dünyaya gelen kız çocuklarına "Türkan" ismini verdi.

Baba Fırat Yiğit, yeni yılda baba olma mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yiğit, "Çocuğumuz 2020'de doğdu. Saniyelerle dünyaya geldi. Allah herkese böyle mutluluk nasip etsin. Çok güzel bir duygu." dedi.

Baba Abdülkerim Öncül, üçüncü kez baba olma sevincini yeni yılın ilk dakikalarında yaşadığını dile getirdi.

Mardin Devlet Hastanesinde de Selva ve Şerif Oruk çifti de normal doğumla bir erkek bebek sahibi oldu.

Anne Oruk, "Yeni yılda geldiği için sevindik, çok şükür. Adını Emirhan koyduk." dedi.

Vali Mustafa Yaman'ın eşi Gülseren Yaman ve Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Mehtap Bingül tarafından da yeni yılda dünyaya gelen bebeğe çeşitli hediyeler verildi.

Yeni yılın ilk bebekleri doğdu

Artuklu, Mardin, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:52 Kaynak: AA
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