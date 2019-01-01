Yeni Yılın İlk Bebekleri Dünyaya Geldi

Kırıkkale
, Kayseri
ve Kırşehir
'de 2019 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer
, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı
ve beraberindekiler, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yeni yılın ilk dakikalarında doğum yapan Burçin Keyvan'ın bebeği Aysel Mira Keyvan ve Züleyha Yeşilyurt
'un bebeği Sıraç Yeşilyurt'a altın taktı.
Belediye Başkanı Saygılı, Aysel Mira Keyvan'ın kulağına ezan okuyarak bebeğe ismini koydu.
Vali Sezer de hastane çalışanlarına karanfil verdi.
Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye
için 2019'un 2018 yılından daha güzel olmasını temenni etti.
Vali Sezer ve beraberindekiler ayrıca Cumhuriyet Polis Merkezi, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü, Kırıkkale- Ankara
kara yolu kontrol noktasında bulunan ekipleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışanları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.