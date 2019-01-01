Son Dakika Haberleri: Yeni Yılın İlk Bebekleri Dünyaya Geldi

Yeni Yılın İlk Bebekleri Dünyaya Geldi

1 saat önce

Kırıkkale, Kayseri ve Kırşehir'de 2019 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Kırıkkale, Kayseri ve Kırşehir'de 2019 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekiler, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yeni yılın ilk dakikalarında doğum yapan Burçin Keyvan'ın bebeği Aysel Mira Keyvan ve Züleyha Yeşilyurt'un bebeği Sıraç Yeşilyurt'a altın taktı.

Belediye Başkanı Saygılı, Aysel Mira Keyvan'ın kulağına ezan okuyarak bebeğe ismini koydu.

Vali Sezer de hastane çalışanlarına karanfil verdi.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye için 2019'un 2018 yılından daha güzel olmasını temenni etti.

Vali Sezer ve beraberindekiler ayrıca Cumhuriyet Polis Merkezi, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Kırıkkale- Ankara kara yolu kontrol noktasında bulunan ekipleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışanları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:26 Kaynak: AA

Yeşilyurt, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Güncel
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