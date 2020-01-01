Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi - Son Dakika
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Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

6 saat önce

Diyarbakır'da yılın ilk bebekleri dünyaya geldi.

Diyarbakır'da yılın ilk bebekleri dünyaya geldi.

Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Emine Çiçek'in yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya getirdiği 2 kilo 85 gram ağırlığındaki bebeğe "Umut" ismi verildi.

Anne Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiği ve ikinci çocuğunu kucağına aldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Çiçek, "Oğlumdan sonra bir kızım oldu. Mutluyum. Yeni yıl hayırlara vesile olsun." dedi.

Hastanede yeni yılın ilk bebeklerini dünyaya getiren anneleri ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, yeni yılın ilk bebeklerine altın hediye etti.

Tekin, Diyarbakır'da yeni yılın sağlık, mutululuk ve huzurla geçmesi temennisinde bulundu.

Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:29 Kaynak: AA
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