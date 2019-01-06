Son Dakika Haberleri: Yeni Yılın İlk Çocuk Oyunu Sahnelendi

Yeni Yılın İlk Çocuk Oyunu Sahnelendi

52 dakika önce

Maltepe Belediyesi'nin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yeni yılda gösterimini yapacağı ücretsiz çocuk oyunları, bugün "Emre ile Cemre'nin Çiçek Bahçesi" isimli oyunuyla başladı.

Yeni Yılın İlk Çocuk Oyunu Sahnelendi, System.String[]
Maltepe Belediyesi'nin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yeni yılda gösterimini yapacağı ücretsiz çocuk oyunları, bugün "Emre ile Cemre'nin Çiçek Bahçesi" isimli oyunuyla başladı.

Mavi Kumpanya'nın gösterimini yaptığı oyunu Ece Şeker yazdı, Gürcan Ali Gül yönetti. Oyunda Emre ile Cemre'nin gün geçtikçe sayıları azalan ağaçlar için farkındalık ödevi hazırlamasının öyküsü anlatıldı. Çevresinin daha yeşil hale gelmesi için arkadaşlarıyla birlikte bir sokağı çiçek bahçesine dönüştüren ikilinin macerasını, minik tiyatroseverler ilgiyle izledi. Emre ile Cemre, doğaya ve çiçeklere besledikleri sevgi ile tüm çocuklara örnek olurken, doğanın insanlar için önemi vurgulandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:14 Kaynak: İHA

Ali Gül, Türkan Saylan, Maltepe Belediyesi, Güncel
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