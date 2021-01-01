Yeni yılın ilk dakikalarında 1915 Çanakkale Köprüsü ışıl ışıl - Son Dakika

Yeni yılın ilk dakikalarında 1915 Çanakkale Köprüsü ışıl ışıl

01.01.2021 00:02

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü yeni yılın ilk dakikalarında 'Kedi yolu'ndaki ışıklandırmasıyla göz kamaştırıyor.

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü yeni yılın ilk dakikalarında 'Kedi yolu'ndaki ışıklandırmasıyla göz kamaştırıyor.

Asya ve Avrupa yakasını birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yılın ilk dakikalarında, köprü üzerindeki 'Kedi yolu'nun aydınlatması ise görsel bir şölen oluşturdu. Öte yandan, ana halatların çekilmesiyle birlikte işçilerin üzerinde çalışacağı 'kedi yolu'nun yüzde 70'i tamamlandı.

'Kedi yolu'nun tamamlanmasının ardından 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ana halatları ile askı halatlarının montajı yapılacak. Daha sonra mega büyük tabliye blokları, yüzer ve kaldırma vinç yardımlarıyla askı halatlarına bağlanarak yerleştirme işlemi gerçekleştirilecek.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek

Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olacağı ifade edilen köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferansla katıldığı törenle tamamlanmıştı. 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı.

Köprüde Seyit Onbaşı tasviri yer alacak

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil eden köprü 32 bloktan oluşacak. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en yüksek kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki'ye yatırımcı talebinin artacağı öngörülüyor.

Tabliyeler 42 parçadan oluşacak

48 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde bulunan tabliyeler toplam 42 parçadan oluşacak. Köprü şantiyesinde devam eden çalışmalarla birlikte tabliyeler, itme sürme yöntemiyle yerleştirilecek.

18 Mart 2022'de tamamlanacak

1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak. - ÇANAKKALE

Yeni yılın ilk dakikalarında 1915 Çanakkale Köprüsü ışıl ışıl
Yeni yılın ilk dakikalarında 1915 Çanakkale Köprüsü ışıl ışıl
Yeni yılın ilk dakikalarında 1915 Çanakkale Köprüsü ışıl ışıl
Yeni yılın ilk dakikalarında 1915 Çanakkale Köprüsü ışıl ışıl
Yeni yılın ilk dakikalarında 1915 Çanakkale Köprüsü ışıl ışıl
Yeni yılın ilk dakikalarında 1915 Çanakkale Köprüsü ışıl ışıl
Yeni yılın ilk dakikalarında 1915 Çanakkale Köprüsü ışıl ışıl
Yeni yılın ilk dakikalarında 1915 Çanakkale Köprüsü ışıl ışıl

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yeni yılın ilk dakikalarında 1915 Çanakkale Köprüsü ışıl ışıl - Son Dakika


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