Yeni Yılın İlk Dakikalarında Evlilik Teklifi

Yeni yılın ilk dakikalarında evlilik teklifi Taksim
'de Suriyeli gençten Iraklı kız arkadaşına evlilik teklifi
İSTANBUL - Yeni yılın ilk dakikalarında İstiklal Caddesi
'ne eğlenmek için gelen Suriyeli Mennan Davut, kız arkadaşı Iraklı Leyla'ya evlenme teklifi etti. Evlilik teklifi karşısında şaşıran genç kız, Suriyeli gence "evet"cevabı verirken, vatandaşlar da o anı coşkuyla izledi.
Yeni yıl kutlamaları için Beyoğlu
İstiklal Caddesi'ni dolduran vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Eğlenmek için İstiklal Caddesini seçen Suriyeli Mennan Davut, Iraklı kız arkadaşı Leyla'ya evlenme teklifi etti. Evlilik teklifi karşısında şaşıran genç kız, Suriyeli gence "evet"cevabı verdi. Çevrede bulunan vatandaşlarda o anı coşkuyla izledi.
"Çok seviyorum"
Yıl başında kız arkadaşına evlilik teklifi eden Suriyeli Mennan Davut, "Suriye'den buraya geldim. Şuanda burada yaşıyorum. Evlenmek istiyorum. Irak'tan buraya getirdim, çok seviyorum. İnşallah 1 ay sonra düğünümüzde olur. Herkese teşekkür ederim" dedi.