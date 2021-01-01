Yeni yılın ilk günü İstanbullular güne yağmurla uyandı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarındın ardından yeni yılın ilk günü İstanbullulara güne yağmurla uyandı.
Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklık, yeni yılın ilk günü yerini yağışa bıraktı.
İstanbullular yeni yılın ilk günü güne yağmurla uyandı. 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar kısmen boş olurken, izin belgeleri olan bazı vatandaşlarında yağmurda ilerleyeme çalıştığı görüldü.
-İHA-
Kaynak: İHA
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