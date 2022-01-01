YENİ YILIN İLK GÜNÜNDE ORMANYA'YA AKIN ETTİLER - Son Dakika

TÜRKİYE'nin ve Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Ormanya, yeni yılın ilk gününde aileleriyle güzel vakit geçirmek isteyenlerin tercihi oldu. Ormanya'yı bir günde 25 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki doğal yaşam parkı olan Ormanya, yeni yılın ilk gününde güzel vakit geçirmek isteyenlerin tercihi oldu. Aileleriyle birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na gelenler, çocuk hayvanat bahçesi, orman kütüphanesi, Hobbit evleri ve yaban hayatı alanları gibi birçok alanda doyasıya eğlendi. 2021 yılında 6,5 milyon kişinin ziyaret ettiği Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nı bir günde 25 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

Yılın ilk gününü değerlendiren Ormanya Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, Ziyaretçilerimiz bizi yalnız bırakmadılar. Bugün de biz Ormanya ekibi olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık ve ziyaretçilerimizi bekliyorduk. Şu anda 25 bin civarında ziyaretçimiz bizi ziyaret etti. Bu sayının günün sonuna doğru artmasını da bekliyoruz. Özellikle Kartepe'deki kayak merkezine gelen ziyaretçilerimiz, Ormanya'da da bizleri ziyaret etmeyi unutmuyorlar. Buraya geldiklerinde çocuk hayvanat bahçesi, orman kütüphanesi ya da yaban yaşam alanı gibi farklı alanlarda doğayı görme fırsatı buluyorlar. 2021 yılında pandemi olmasına rağmen 6,5 milyon ziyaretçimiz alanımıza geldi. 2022 yılında da yine Türkiye'nin en fazla ziyaret edilen korunan alanı unvanını taşıyacağımıza inanıyorum. dedi.