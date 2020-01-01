Yeni yılın ilk gününde sahillere akın ettiler - Son Dakika
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Yeni yılın ilk gününde sahillere akın ettiler

6 saat önce

Bodrum'da vatandaşlar yılbaşı sonrası güzel havanın keyfini çıkardı.

Yeni yılın ilk gününde sahillere akın ettiler, System.String[]

Bodrum'da vatandaşlar yılbaşı sonrası güzel havanın keyfini çıkardı. Yeni yılın ilk gününde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti.


Bodrum'da zaman zaman kuzeyden esen rüzgar hissedilen hava sıcaklığını düşürse de en yüksek hava sıcaklığı 15-16 derecelere kadar çıktı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar ise sahil kenarlarında yoğunluk oluşturdu. Kimileri yürüyüş yaparken kimileri de sahil kenarlarındaki kafelerde vakit geçirdi.


Güzel havayı balık tutarak değerlendirenler de vardı. Kumbahçe sahilinde balık tutan Burak Şengün adlı vatandaş, balık tutmak en güzel etkinlik ifadelerini kullanarak "Bence en güzel aktivite balık tutmak. Yeni yılın ilk gününde hemen taze taze balıklarımızı alalım. Sabah bir yürüyüş yaptık. Öğleden sonra da sahile gelip stres atarak balığımızı tutuyoruz." dedi.


Bodrum'da yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklarda da yoğunluk yaşandı. Cevat Şakir Caddesi, Kale Caddesi, Neyzen Tevfik Caddesi'nde de çok sayıda vatandaş vardı. - MUĞLA

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:18 Kaynak: İHA
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