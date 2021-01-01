Yeni yılın ilk gününde sokaklarda sadece turistler var - Son Dakika

Galata Köprüsünden görüntüler

Karaköy'den görüntüler

Balıkçılar Çarşısından görüntüler

Fatih'ten görüntüler

İstiklal Caddesinden görüntüler

Turistlerin kaldırımlarda yemek yemeleri

Taksim'den görüntüler İSTANBUL - Yeni yılın ilk gününde sokaklarda sadece turistler var. Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkmadı. Turistlere dönük olarak da belirli bölgeler için saat 10.00'a kadar uygulanan kısıtlamanın ardından boş sokak ve meydanlar turistlere kaldı. Özellikle Galata köprüsü civarı ve Beyoğlu'nu tercih eden turistler bol bol fotoğraf çektiriyor.