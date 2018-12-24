Yeni Yılın İlk Gününü Sağlıklı Ve Zinde Karşılayın

Yeni yılı karşılamaya hazırlanırken renkli yılbaşı sofralarının cazibesine kapılıp, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi unutmamak gerekiyor. Yılbaşı sofrasını dikkatli hazırlamak, yeni senenin ilk günü kişinin kendisini iyi hissetmesi ve yıla güzel bir başlangıç yapması için önem taşıyor.

Bütün öğünleriniz sağlıklı olsun

Yılbaşı gününe diğer günlerde olduğu gibi sağlıklı bir kahvaltıyla başlanmalı, ara öğünler tüketilmelidir. "Akşam tüketimim fazla olacak o yüzden gün boyu bir şey yememeliyim" düşüncesi oldukça yanlıştır. Öğlen hafif bir sebze yemeği yenmeli, aralarda meyve tüketilmelidir. Bilinçli bir yılbaşı sofrası için seçilen yemeklerin kızartma değil haşlama, fırında veya ızgara olmasına dikkat edilmelidir. Zeytinyağlı ve yoğurtlu mezeler, salatalarla sağlıklı bir sofra hazırlanırken, yağlı ara sıcaklardan kaçınılmalıdır. Hindi yılbaşı için olmazsa olmazların içinde yer alırken fırınlanarak pişirilmesi uygun bir tercihtir. Beraberinde servis edilecek garnitür olarak glisemik indeksi yüksek patates püresi veya pirinç pilavı yerine, glisemik indeksi düşük olan bulgur pilavı tercih edilmeli, pilav et suyu veya tavuk suyuyla pişirilmemelidir.

Kuruyemişe alternatif patlamış mısır deneyin

Yılbaşı gecesinde tatlı olarak ayva tatlısı, kabak tatlısı, sütlaç, kazandibi, dondurma gibi hafif meyve tatlıları veya sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Yemek ve içeceklerle alınan fazla kalorinin üzerine yenilen ağır tatlılar sonrasında tansiyon problemi, kalp rahatsızlıkları, sindirim problemleri oluşturacağından ağır tatlılardan kaçınılmalıdır. Tatlılar yemeklerden en az iki saat sonra tüketilmelidir. Kuruyemiş olarak leblebi ve kuru üzümü bol, fındık, fıstık, badem gibi yağ içeriği yüksek olan kuruyemişlerin az olduğu bir karışım tüketilmelidir. Tüketirken, miktarı kontrol edilmeli, fazla tüketiminden kaçınılmalıdır. Alternatif olarak, az yağlı patlamış mısır da tercih edilebilir.

Ayran, soda ve su tercih edin

Yılbaşı gecesinde gazlı içecek tüketiminden kaçınılmalıdır. Yüksek kalorili bu içecekler yerine ayran, soda ve su tüketilebilir. Her gün olduğu gibi yılbaşı gecesinde de yeterli miktarda su içilmelidir. Gün boyunca tükettiğiniz su miktarı 2-2,5 litreden az olmamalıdır. Yılbaşının ertesi günü de su ihmal edilmemeli, vücut bol su ile dinlendirilmelidir.

Yılın ilk günü vücudunuzu yenileyin

Metabolizmayı canlandırmak için yürüyüş gibi hafif egzersizler yapılmalıdır. Ödem atmak ve iyi hissetmek için bol sebzeli bir çorba da içilebilir.

Metabolizma hızlandırıcı çorba

2 adet kabak

3 yemek kaşığı bulgur

1 adet soğan

1 diş sarımsak

2 tatlı kaşığı sıvı yağ

1/2 demet maydanoz

1/2 demet nane

1/2 demet dereotu

Kimyon, tuz

1 adet domates

4 bardak su

Kabaklar ve domates küp küp doğranır. Soğan ikiye bölünüp içine atılır. Maydanoz, dereotu ve nane ince ince doğranarak karışıma eklenir. Dört bardak ılık su bu karışıma dökülerek kaynamaya bırakılır. Kaynadıktan sonra ezilip karıştırılır. Yağ ve baharat eklenerek servis edilir.