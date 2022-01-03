Karabük'te İl Genel Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Karabük'te İl Genel Meclisi Toplantısı yapıldı.

İl Genel Meclisi Salonunda yapılan toplantıda konuşan İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, 2022 yılının daha fazla proje, daha fazla üretim, daha fazla performans, daha fazla azim ve gayret yılı olacağını söyledi.

Başkan Sözen, Karabük genelinde 277 köy 870 yerleşim birimine hizmet vererek yıl boyunca yoğun bir çalışma ile çok başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını vurguladı.