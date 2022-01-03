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YENİ YILIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİKTE SON DURUM - Son Dakika

YENİ YILIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİKTE SON DURUM

03.01.2022 08:24

İSTANBUL'da yeni yılda haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu.

İSTANBUL'da yeni yılda haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. İBB'nin yoğunluk haritasına göre trafik yüzde 49 olarak ölçüldü.

İstanbul'da yeni yılın ilk iş gününde Ataşehir Yenisahra D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Servis araçlarının da trafiğe katılımıyla araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 49'a ulaştı.

YENİ YILIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİKTE SON DURUM
YENİ YILIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİKTE SON DURUM
YENİ YILIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİKTE SON DURUM

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu, Ataşehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: YENİ YILIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİKTE SON DURUM - Son Dakika
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