Son Dakika Haberleri: Yeni Yılın İlk Kar Yağışı - Washıngton

Yeni Yılın İlk Kar Yağışı - Washıngton

1 saat önce

ABD'nin doğu kısımlarında etkili olan kar yağışı başkent Washington'da da etkisini göstermeye başladı.

ABD'nin doğu kısımlarında etkili olan kar yağışı başkent Washington'da da etkisini göstermeye başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:36 Kaynak: AA

Washington, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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