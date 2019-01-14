Yeni Yılın İlk Kar Yağışı - Washıngton
1 saat önce
ABD'nin doğu kısımlarında etkili olan kar yağışı başkent Washington'da da etkisini göstermeye başladı.
ABD
'nin doğu kısımlarında etkili olan kar yağışı başkent Washington
'da da etkisini göstermeye başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:36 Kaynak: AA
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