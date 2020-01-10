Yeni yılın ilk 'Kurt Kapanı 1' uygulaması - Son Dakika

İstanbul genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği yeni yılın ilk 'Kurt Kapanı-1' uygulaması gerçekleştirildi. Kent geneline bir çok noktada gerçekleştirilen ve Özel Harekat Polisinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Yapılan kontrollerde 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan aranan yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul genelinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, Kurt Kapanı-1 uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Uygulama noktalarında narkotik köpekleri araçlar üzerinde arama yaptı. Vatandaşlara Genel Bilgi Taramasına(GBT) yapıldı.

Yapılan GBT kontrollerinde yabancı uyruklu bir kişinin 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan arandığı tespit edildi. Abdul C., yapılan kontrollerin atlından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Özel Harekat Polisinin de katıldığı uygulamaya Polis helikopteri uygulamaya havadan destek verdi.

(Selim Bayraktar - Sümer Avcı/İHA)