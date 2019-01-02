Son Dakika Haberleri: Yeni Yılın İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

Yeni Yılın İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

2019 yılının ilk meclis toplantısının 1.oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında gerçekleştirdi.

Yeni Yılın İlk Meclis Toplantısı Yapıldı, System.String[]
2019 yılının ilk meclis toplantısının 1.oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında gerçekleştirdi.

Şahinbey Belediyesi Meclisi Ocak ayı ilk oturumu, Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun 2019 yılının barış ve huzur getirmesi temennisi ile başladı. Meclis, daha sonra yapılan yoklama ve bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. 2019 yılının ilk meclis toplantısında gündeme alınan 17 maddenin 9'u İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 1'i teklif karar olarak, 6'sı Plan Bütçe Komisyonuna, havale edildi. 1 maddede ise denetim komisyonu üyelerinin belirlenmesi istendi.

Denetim komisyonu seçildi

Meclis gündeminin 71. Maddesi gereğince Şahinbey Belediyesinin, 2019 yılı Denetim Komisyon üyeliği seçimi yapıldı. Yapılan oylamanın ardından Nihat Aydıngüler, Mehmet Dağcı, Latife Havuçcuoğlu, Ferda Barış, Hasan Türk,Denetim Komisyon üyeliğine seçildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Ocak ayı 2. oturum toplantısını 7 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:57 Kaynak: İHA

Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Güncel
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