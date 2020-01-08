Yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi, 2020 yılının ilk meclis toplantısını yaptı.



Ocak ayı olağan meclis toplantısı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın başkanlığında yapıldı. Dündar, gündem maddelerinin görüşülmesinden önce meclis üyelerine geride bıraktığımız 2019 yılında Osmangazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Meclis üyelerinin yeni yılını da tebrik eden Başkan Dündar, "2020 yılı ülkemize ve milletimize hayırlı olsun, hepimize huzur ve barış getirsin" dedi.



Osmangazi Belediyesi olarak geride kalan yılda birçok önemli projeye imza attıklarını ve Türkiye'ye örnek çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Dündar,



yatırımların 2020 yılında artarak devam edeceği müjdesini verdi.



Osmangazi Meydanı Bursa'nın yeni merkezi



Bursa'nın yeni merkezi olacak Osmangazi Meydanı'nda hafriyat çalışmalarının bütün hızıyla sürdüğünü belirten Dündar, "Şehrin merkezinde inşa ettiğimiz bu projede çalışmalar devam ediyor. Sağlam olması için 647 adet fore kazık çakıyoruz. Şu ana kadar 12 metre derinliğe indik. Kazıkların derinliği de 20-28 metre arasında olacak. Kazıkların dikilmesinin ardından yine 12 metre aşağıya ineceğiz. Her anlamda büyük bir iş. Bütçesi de büyük. Neticede Bursa'ya kazandıracağımız bir hizmet ortaya çıkıyor. Bursa'ya kazandırdığımız Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile herkes gururlandı, ziyaretçiler güzel bir atmosfer yaşadı. Panorama 1326 Bursa'da yaşadığımız etkinin 10 katını Osmangazi Meydanı'nda yaşayacağız" dedi.



Hisariçi'nde eski Bursa'yı gün yüzüne çıkarmak için çalıştıklarını belirten Başkan Dündar, "Hisar'daki çalışmalar etap etap sürüyor. Oruçbey Caddesi'ndeki çalışmalarımız tamamlandı. Şimdi Filiboz Mescidi, şehir bostanı ve arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor. Daha önce akademisyenlerle yaptığımız görüşmeleri, şimdi bölge insanıyla, Bursalılarla, belirli periyotlarla toplantılar yapıyoruz. Haraççıoğlu Kültür Merkezi'nde 'Yaşayan Tarih Hisar Buluşmaları' yapıyoruz. Bu bölgeyle ilgili orijinal hikayeler ortaya çıkıyor. Kendi kültürümüzü, yaşantımızı ortaya koyabilmemiz önemli. İnanıyorum ki, Hisar'da kendimize ait çok şey bulacağız. Bunları araştırıyoruz. Hem restorasyon çalışmaları sürüyor, hem de sosyal dokuyu günlük yaşamı ortaya çıkaracağız" diye konuştu.



Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi (BAREM)'nin sosyal belediyecilik alanında özel bir proje olduğunun altını çizen Dündar, "İnşaat çalışmaları devam eden BAREM, Türkiye'de çok önemli bir proje olacak. Sosyal belediyecilikte başka bir örneği olmayan bu merkezi kısa sürede tamamlayarak hizmete açacağız" dedi.



Osmangazi Belediyesi olarak 2019 yılında 20 açılış, 4 temel atma töreni yaptıklarını kaydeden Dündar, "Tören yapmadığımız işlerimiz de çok fazla. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, 35 bin 500 metrekare alanda 30 yeni park kazandırdı. Sosyal çalışmalarımızda 'Belediyem Benimle' ekibi ile 8 bin 140 ihtiyaç sahibi haneye girdik. 1086 kişiye medikal ürün desteği verdik. 5 bin 500 kişiye giysi yardımı, 6 bin 820 kişiye sosyal yardımda bulunurken, OKİM ile 190 kişiye iş imkanı sunduk. Can dostları da unutmayarak 8 bin sokak hayvanına bakım ve tedavisini yaptık. Bu hayvanlardan 942 tanesini de sahiplendirdik" diye konuştu.



Meclis toplantısında gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yapılan oylamada Denetim Komisyonu'na Semih Vardarbaş, Turgay Büyükoğlu ve Sefa Yılmaz seçildi. - BURSA